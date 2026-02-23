CANAL RCN
Internacional

¿Cómo está la situación actual en México? Presidenta se pronunció tras la muerte de ‘El Mencho’

¿Cómo se encuentra México este lunes 23 de febrero? La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció.

mexico situacion actual asesionado mencho presidenta
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La situación actual en México atraviesa horas de alta tensión luego del operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En medio de bloqueos carreteros, incendios y disturbios en al menos 16 estados, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de calma a la ciudadanía y aseguró que el Gobierno mantiene el control del orden público.

¿Qué tan poderoso era ‘El Mencho’? La historia no contada del narco abatido en México
RELACIONADO

¿Qué tan poderoso era ‘El Mencho’? La historia no contada del narco abatido en México

El fallecimiento del cabecilla criminal se produjo tras un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco, a unos 130 kilómetros de Guadalajara.

Según información oficial, el líder narco resultó herido durante la intervención y murió cuando era trasladado a Ciudad de México. El Ministerio de Defensa confirmó que la acción contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

En redes sociales y en su primera comparecencia pública tras los hechos, la mandataria subrayó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales.

El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país, afirmó.

Situación actual en México tras operativo contra 'El Mencho'

La muerte del líder del CJNG desató una reacción violenta de células criminales en distintos puntos del país. Se reportaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques a establecimientos en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Tamaulipas, Aguascalientes, Nayarit, Puebla y Sinaloa, entre otros.

Aerolíneas cancelan vuelos a México tras ola de violencia: ¿qué pasará con los pasajeros afectados?
RELACIONADO

Aerolíneas cancelan vuelos a México tras ola de violencia: ¿qué pasará con los pasajeros afectados?

No obstante, Sheinbaum aseguró que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con normalidad y que este lunes 23 de febrero amaneció sin bloqueos activos en las principales vías.

Amanecimos sin bloqueo en carreteras y se ha restablecido toda la actividad, dijo.

También informó que se mantiene un centro de mando para la coordinación nacional y seguimiento permanente de los hechos.

El Gobierno mexicano reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad. Según datos oficiales, el despliegue militar permitió contener nuevos focos de violencia y restablecer progresivamente la movilidad en varias regiones afectadas.

Claudia Sheinbaum llama a la calma en México

En su mensaje, la presidenta reiteró que el Estado garantiza la seguridad y que las fuerzas federales continúan operando para evitar nuevas escaladas de violencia.

La mandataria destacó que, pese a la magnitud del operativo y la respuesta criminal, el país no se encuentra paralizado.

La dimensión internacional del caso también generó reacciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a permanecer resguardados debido a las operaciones de seguridad en curso.

Asimismo, algunas aerolíneas estadounidenses y canadienses suspendieron temporalmente vuelos hacia determinados aeropuertos mexicanos.

Suspenden partidos en México: el Mundial, en vilo por ola de violencia
RELACIONADO

Suspenden partidos en México: el Mundial, en vilo por ola de violencia

Nemesio Oseguera, de 59 años, figuraba entre los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Por ahora, el Ejecutivo federal insiste en que la situación está bajo control y que la coordinación entre federación y estados ha sido clave para contener la crisis.

Mientras avanzan las investigaciones y se refuerzan los operativos, el llamado oficial es claro: mantener la calma, atender únicamente información verificada y confiar en la actuación institucional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Esposa de Alex Saab fue cesada del gobierno de Venezuela en remodelación de gabinete de Delcy Rodríguez

México

¿Qué tan poderoso era ‘El Mencho’? La historia no contada del narco abatido en México

Nueva York

Nueva York está bajo alerta por una nueva tormenta de nieve: vuelos fueron cancelados porque viajar es “extremadamente peligroso”

Otras Noticias

Cartagena

Video registró violento intento de robo a turista en Cartagena: ya cayeron los presuntos ladrones

Las autoridades de Cartagena habían ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.

Dólar

Así cerró el dólar hoy en Colombia: alza marca la jornada del 23 de febrero

Así cerró el dólar hoy 23 de febrero de 2026 en Colombia: precio oficial, leve alza frente a la TRM, mínimos, máximos y balance del mercado cambiario.

La casa de los famosos

Nicolás Arrieta habla por primera vez tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia

Jarlan Barrera

Sorpresa total: Jarlan Barrera se queda en el FPC y será anunciado por su nuevo equipo

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca