¿Cómo está la situación actual en México? Presidenta se pronunció tras la muerte de ‘El Mencho’

La situación actual en México atraviesa horas de alta tensión luego del operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En medio de bloqueos carreteros, incendios y disturbios en al menos 16 estados, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de calma a la ciudadanía y aseguró que el Gobierno mantiene el control del orden público.

El fallecimiento del cabecilla criminal se produjo tras un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco, a unos 130 kilómetros de Guadalajara.

Según información oficial, el líder narco resultó herido durante la intervención y murió cuando era trasladado a Ciudad de México. El Ministerio de Defensa confirmó que la acción contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

En redes sociales y en su primera comparecencia pública tras los hechos, la mandataria subrayó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales.

El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país, afirmó.

Situación actual en México tras operativo contra 'El Mencho'

La muerte del líder del CJNG desató una reacción violenta de células criminales en distintos puntos del país. Se reportaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques a establecimientos en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Tamaulipas, Aguascalientes, Nayarit, Puebla y Sinaloa, entre otros.

No obstante, Sheinbaum aseguró que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con normalidad y que este lunes 23 de febrero amaneció sin bloqueos activos en las principales vías.

Amanecimos sin bloqueo en carreteras y se ha restablecido toda la actividad, dijo.

También informó que se mantiene un centro de mando para la coordinación nacional y seguimiento permanente de los hechos.

El Gobierno mexicano reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad. Según datos oficiales, el despliegue militar permitió contener nuevos focos de violencia y restablecer progresivamente la movilidad en varias regiones afectadas.

Claudia Sheinbaum llama a la calma en México

En su mensaje, la presidenta reiteró que el Estado garantiza la seguridad y que las fuerzas federales continúan operando para evitar nuevas escaladas de violencia.

La mandataria destacó que, pese a la magnitud del operativo y la respuesta criminal, el país no se encuentra paralizado.

La dimensión internacional del caso también generó reacciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a permanecer resguardados debido a las operaciones de seguridad en curso.

Asimismo, algunas aerolíneas estadounidenses y canadienses suspendieron temporalmente vuelos hacia determinados aeropuertos mexicanos.

Nemesio Oseguera, de 59 años, figuraba entre los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Por ahora, el Ejecutivo federal insiste en que la situación está bajo control y que la coordinación entre federación y estados ha sido clave para contener la crisis.

Mientras avanzan las investigaciones y se refuerzan los operativos, el llamado oficial es claro: mantener la calma, atender únicamente información verificada y confiar en la actuación institucional.