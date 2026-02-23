CANAL RCN
Así cerró el dólar hoy en Colombia: alza marca la jornada del 23 de febrero

Así cerró el dólar hoy 23 de febrero de 2026 en Colombia: precio oficial, leve alza frente a la TRM, mínimos, máximos y balance del mercado cambiario.

Así cerró el dólar hoy en Colombia: alza marca la jornada del 23 de febrero
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
02:35 p. m.
El dólar en Colombia cerró la jornada de este lunes 23 de febrero de 2026 con un leve repunte, en una sesión marcada por movimientos moderados y un volumen de negociación significativo.

La divisa estadounidense terminó en $3.697,28, lo que representó un aumento de $5,94 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.691,34.

Durante el día, el comportamiento del mercado mostró variaciones controladas. El precio tocó un mínimo de $3.681,41 y alcanzó un máximo de $3.718. En total, se realizaron 1.350 operaciones por un monto cercano a los US$1.192 millones, reflejando una jornada activa en el mercado cambiario colombiano.

Así se movió el dólar hoy 23 de febrero de 2026

Aunque el cierre fue ligeramente superior a la TRM, la cotización oficial del dólar en Colombia para este lunes se mantuvo en $3.691,34 pesos colombianos. Frente al día anterior, no presentó cambios, lo que indica estabilidad en la referencia oficial.

Sin embargo, al comparar con otros periodos, sí se evidencian variaciones. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar aumentó un 1,05%, es decir, $38,45 más. En comparación con el mismo día del mes anterior, subió un 1,68%, equivalente a $61,01.

Estos movimientos muestran que, aunque el dólar ha tenido pequeños incrementos recientes, no se trata de saltos bruscos sino de ajustes graduales dentro del mercado.

Balance del dólar en 2026: ¿sube o baja?

Al revisar el comportamiento más amplio, el panorama cambia. Frente al inicio del año, la divisa ha bajado un 1,75%, lo que equivale a una reducción de $65,74. Y si se compara con el mismo día del año anterior, la caída es más notoria: un 9,38%, es decir, $382,22 menos.

Este descenso anual evidencia que, pese a los repuntes puntuales como el de hoy, el dólar ha mostrado una tendencia más baja en el último año. Para importadores, exportadores y ciudadanos que siguen de cerca la tasa de cambio, estos datos son clave a la hora de tomar decisiones financieras.

