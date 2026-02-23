Pareja sentimental de alias El Mencho fue clave para dar con su paradero: autoridades

Nemesio Rubén Oseguera, líder del Cartel de Jalisco, fue abatido el domingo en Tapalpa en una operación de inteligencia militar central, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía, Fuerzas Especiales, el Ejército, Fuerza Aérea y las Fuerzas Especiales de México.

En rueda de prensa Ricardo Trevilla Trejo,

secretario de la Defensa Nacional de México, entregó detalles de la operación, reveló que una mujer fue clave para la ubicación de 'El Mencho'.

Aseguró que se realizó seguimiento a la red de vínculos del narcotraficante hasta que se dieron las condiciones para adelantar la operación contra el capo.

"El 20 de febrero mediante trabajos de inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco, en ese lugar s reunió con El Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecía en ese lugar".

El Mencho se ocultó entre la maleza para huir de las autoridades

La operación fue planeada el 21 de febrero, para ello se organizó una fuerza operativa con tres componentes: uno terrestre, una fuerza aeromóvil, una fuerza de apoyo aéreo, quienes no llegaron a Jalisco sino que permanecieron en estados aledaños.

"Una vez que se corrobora, el día 22 en la noche, la presencia de El Mencho, la fuerza terrestre se desplaza al lugar donde se encontraba para efectuar la detención". Sin embargo, el narcotraficante y su circulo cercano salieron del sitio hacia una zona boscosa.

"Los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra las fuerzas especiales (...) El personal militar repele la agresión, resulta herido El Mencho con dos de sus escoltas".

El personal de sanidad militar evacuó a los heridos en un helicóptero rumbo a una instalación médica en Jalisco. Sin embargo, en el trayecto fallecen por lo que se decidió redireccionar el vuelo hacia el aeropuerto de Morelia donde un caza de la Fuerza Aérea trasladó los cuerpos a Ciudad de México.

Al menos 25 soldados murieron tras operación contra El Mencho

El ministro de Seguridad de México , Omar García Harfuch, informó que 25 miembros de la Guardia Nacional y un guardia de seguridad murieron en ataques de cárteles tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera.

La muerte de 'El Mencho' desencadenó oleadas de violencia en todo México , mientras los agentes del cartel bloqueaban carreteras, quemaban coches y realizaban ataques de represalia.

La muerte de El Mencho desencadenó "27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco". Añadió que 30 miembros del cartel fueron asesinados, además de un transeúnte. Al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados.

"Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia", dijo.