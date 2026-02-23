CANAL RCN
Internacional

Pareja sentimental de alias El Mencho fue clave para dar con su paradero: autoridades

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México, reveló detalles de la operación contra el jefe del Cartel de Jalisco.

Pareja sentimental de El Mencho fue clave para dar con su paradero
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
09:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nemesio Rubén Oseguera, líder del Cartel de Jalisco, fue abatido el domingo en Tapalpa en una operación de inteligencia militar central, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía, Fuerzas Especiales, el Ejército, Fuerza Aérea y las Fuerzas Especiales de México.

Estremecedores videos muestran la situación de violencia en México tras muerte de ‘El Mencho’
RELACIONADO

Estremecedores videos muestran la situación de violencia en México tras muerte de ‘El Mencho’

En rueda de prensa Ricardo Trevilla Trejo,
secretario de la Defensa Nacional de México, entregó detalles de la operación, reveló que una mujer fue clave para la ubicación de 'El Mencho'.

Aseguró que se realizó seguimiento a la red de vínculos del narcotraficante hasta que se dieron las condiciones para adelantar la operación contra el capo.

"El 20 de febrero mediante trabajos de inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco, en ese lugar s reunió con El Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecía en ese lugar".

El Mencho se ocultó entre la maleza para huir de las autoridades

La operación fue planeada el 21 de febrero, para ello se organizó una fuerza operativa con tres componentes: uno terrestre, una fuerza aeromóvil, una fuerza de apoyo aéreo, quienes no llegaron a Jalisco sino que permanecieron en estados aledaños.

Suspenden partidos en México: el Mundial, en vilo por ola de violencia
RELACIONADO

Suspenden partidos en México: el Mundial, en vilo por ola de violencia

"Una vez que se corrobora, el día 22 en la noche, la presencia de El Mencho, la fuerza terrestre se desplaza al lugar donde se encontraba para efectuar la detención". Sin embargo, el narcotraficante y su circulo cercano salieron del sitio hacia una zona boscosa.

"Los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra las fuerzas especiales (...) El personal militar repele la agresión, resulta herido El Mencho con dos de sus escoltas".

El personal de sanidad militar evacuó a los heridos en un helicóptero rumbo a una instalación médica en Jalisco. Sin embargo, en el trayecto fallecen por lo que se decidió redireccionar el vuelo hacia el aeropuerto de Morelia donde un caza de la Fuerza Aérea trasladó los cuerpos a Ciudad de México.

Al menos 25 soldados murieron tras operación contra El Mencho

El ministro de Seguridad de México , Omar García Harfuch, informó que 25 miembros de la Guardia Nacional y un guardia de seguridad murieron en ataques de cárteles tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera.

La muerte de 'El Mencho' desencadenó oleadas de violencia en todo México , mientras los agentes del cartel bloqueaban carreteras, quemaban coches y realizaban ataques de represalia.

¿Quién era alias El Mencho, el narco más buscado por Estados Unidos y líder del CJNG abatido en México?
RELACIONADO

¿Quién era alias El Mencho, el narco más buscado por Estados Unidos y líder del CJNG abatido en México?

La muerte de El Mencho desencadenó "27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco". Añadió que 30 miembros del cartel fueron asesinados, además de un transeúnte. Al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados.

"Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia", dijo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Aerolíneas cancelan vuelos a México tras ola de violencia: ¿qué pasará con los pasajeros afectados?

México

Estremecedores videos muestran la situación de violencia en México tras muerte de ‘El Mencho’

Brasil

Le ponen fecha de inicio de operaciones al tren más rápido de Latinoamérica: esta es la ruta completa

Otras Noticias

Artistas

¡Robbie Williams se presentará por primera vez en Colombia!: fecha, lugar y boletería

Este lunes 23 de febrero se confirmó la fecha oficial en la que Robbie Williams tendrá concierto en Bogotá, Colombia.

UEFA

Uefa anunció la primera y drástica sanción para Prestianni por caso de Vinicius Jr.

La Uefa anunció este lunes 23 de febrero la primera sanción que tendrá Gianluca Prestianni por caso de Vinicius Jr.

Finanzas personales

Bancolombia completó más de doce horas sin servicio para millones de usuarios: esto respondieron

Aeropuerto El Dorado

Aerolínea con operación en Colombia anunció que retomará sus vuelos entre Bogotá y Caracas

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca