UNGRD entrega pronóstico sobre lluvias para los próximos días: alerta nuevo frente frío

Las autoridades siguen de cerca la inusual temporada invernal que ha azotado principalmente al norte del país en los primeros meses de 2026.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la UNGRD hizo un pronóstico sobre lo que podría pasar con las lluvias en el cierre de febrero e inicios de marzo.

Departamentos en los que habrá fuertes lluvias

Se espera que se mantengan las precipitaciones en el golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Por ende, la alerta radica en el aumento de la probabilidad ante deslizamientos, crecientes en los ríos o inundaciones, especialmente en aquellos sitios catalogados como ribereños.

Entre el domingo 22 y jueves 26 de enero, por el mar Caribe pasará un nuevo frente frío, el cual será detonante para las lluvias e intensidad en los vientos. Estos últimos podrían oscilar entre 30 y 50 kilómetros por hora en dirección norte – noreste.

Precaución por fuertes vientos

Asimismo, los oleajes en el Archipiélago de San Andrés llegarán máximo a los 3.2 metros de altura. Para el caso del litoral que alberga a Bolívar, Atlántico y Magdalena, el techo sería de tres metros; aunque con la variable de alteraciones importantes.

Las recomendaciones, tanto para autoridades como ciudadanía en el Caribe y San Andrés, son vigilar zonas costeras, asegurar los tejados e instalaciones livianas, mantener lejanía de las costas, no descuidar las redes eléctricas y limpiar los drenajes.

Ahora bien, para quienes viven en el Pacífico, lo óptimo es evitar zonas de riesgo (como aquellas donde hay grietas), vigilar los cuerpos de agua y no pasar por territorios en donde haya intensidad de lluvias. De igual forma, se recomienda comunicarle a la UNGRD acerca de posibles deslizamientos u otras emergencias.