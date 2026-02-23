Uefa anunció la primera y drástica sanción para Prestianni por caso de Vinicius Jr.

La UEFA anunció este lunes 23 de febrero la primera decisión disciplinaria en el caso que involucra al delantero argentino Gianluca Prestianni, tras una denuncia por presuntos insultos racistas contra el brasileño Vinícius Júnior. El joven atacante del Benfica fue suspendido provisionalmente y no podrá disputar el partido de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de final de la UEFA Champions League.

La medida fue adoptada mientras el organismo rector del fútbol europeo avanza en la investigación de lo ocurrido durante el compromiso disputado la semana pasada en Lisboa. El caso ha generado amplio debate en el ámbito deportivo internacional, dada la gravedad de las acusaciones y el firme posicionamiento de las autoridades contra cualquier manifestación de racismo en el fútbol.

La denuncia que originó la investigación

Según lo expuesto tras el encuentro, Vinícius Júnior señaló que, luego de celebrar con un baile el único tanto del partido, habría recibido un insulto racista por parte del futbolista argentino. De acuerdo con la versión del brasileño, el término utilizado fue “mono”, expresión históricamente asociada a actos discriminatorios en escenarios deportivos.

A raíz de la acusación, la UEFA abrió un expediente disciplinario para esclarecer los hechos. En su comunicado oficial, el organismo informó que decidió suspender provisionalmente a Prestianni para el siguiente partido de competición europea, una medida cautelar que busca garantizar el desarrollo adecuado del proceso.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la problemática del racismo en el fútbol, una lucha que la UEFA y otras entidades internacionales han reiterado como prioritaria en sus agendas.

Impacto deportivo y mensaje institucional

La ausencia de Prestianni representa un golpe deportivo para el Benfica, que afrontará un duelo decisivo en su aspiración de avanzar a los octavos de final. Más allá de lo futbolístico, la sanción envía un mensaje claro sobre la política de tolerancia cero frente a conductas discriminatorias.

Vinícius Júnior, quien en varias ocasiones ha denunciado episodios similares en distintas competiciones, ha sido una voz activa contra el racismo en el deporte. Este nuevo caso refuerza la necesidad de mecanismos efectivos de prevención y sanción.

Mientras avanza la investigación, el desenlace disciplinario definitivo dependerá de la evaluación de pruebas y testimonios. Por ahora, la decisión provisional de la UEFA marca el primer paso formal en un caso que trasciende lo deportivo y que vuelve a recordar que el fútbol, como fenómeno social global, no puede ser indiferente ante la discriminación.