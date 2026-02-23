Nicolás Arrieta dejó sorpresivo nominado tras su eliminación de la Casa de los Famosos 2026

Este domingo 22 de febrero, la Casa de los Famosos vivió una completa sorpresa tras conocerse que Nicolás Arrieta, uno de los competidores más fuertes, quedó eliminado luego de obtener la menor votación por parte del público colombiano.

Pese a tener una de las mayores votaciones en el inicio del reality, Arrieta fue bajando su porcentaje y finalmente se despidió con un poco más del 7% en las urnas virtuales.

Arrieta se unió a Maiker, Sofía Jaramillo, Jay Torres, Renzo Meneses, Luisa Cortina y Johanna Fadul como los participantes que han sido eliminados de la competencia.

Nicolás Arrieta sorprendió al dejar nominado a este participante

Ahora bien, como es habitual, cada participante que sale por la puerta de la Casa de los Famosos debe dejar a un compañero en riesgo de eliminación.

Arrieta sorprendió y puso el nombre de Alejandro Estrada, con quien tuvo varios encontrones mientras estuvieron en convivencia.