"Mi participación es política": habló la mujer trans que representa a Bogotá en Miss Universe Colombia

Mariana Morales, representante de Bogotá en el reality de Miss Universe Colombia, reveló detalles clave sobre su participación.

Mariana Morales Bogotá en Miss Universo
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
06:50 p. m.
El reality de Miss Universe Colombia, transmitido por el Canal RCN, avanza con cada capítulo mostrando a las representantes de diferentes departamentos que buscan la corona para representar al país en Miss Universe Tailandia. En esta edición, una de las participantes que más ha generado conversación en redes sociales es Mariana Morales, representante de Bogotá.

Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia
La modelo y estudiante interesada en la psicología marcó un precedente al convertirse en la primera mujer trans en participar en este tipo de formato en Colombia. Su presencia ha dividido opiniones en redes sociales, generando tanto mensajes de apoyo como críticas.

En medio de esta polémica, la representante bogotana decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre su experiencia en el reality, subrayando lo que significa para ella y para el país este paso hacia la inclusión.

“Miss Universe también es un acto político”: las palabras de Mariana Morales

Mariana Morales compartió sus reflexiones en una entrevista concedida al espacio digital 'A Pelo', conducido por el periodista Omar Vásquez. Allí, la concursante expresó que su participación simboliza un cambio positivo en el país:

Cuando RCN me abre las puertas busca una mujer real, una mujer que también es vulnerable, que llora, que se frustra, que siente ira. Eso también es ser mujer.

La representante de Bogotá añadió que el reality no solo busca resaltar la belleza física, sino también la autenticidad y la diversidad que existen en Colombia. Para Morales, este certamen tiene una dimensión política, al igual que cuando España envió a Ángela Ponce como la primera mujer trans a Miss Universo.

En sus declaraciones, la participante destacó que Bogotá es una ciudad diversa y acogedora, capaz de representar a personas de diferentes orígenes e identidades.

