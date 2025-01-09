Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia

Ya comenzó a trasmitirse el reality de Miss Universe Colombia 2025 con un formato renovado que promete mayor diversidad y cercanía con los colombianos.

En esta edición, una de las participantes que más ha despertado atención es Mariana Morales, representante de Bogotá, quien podría convertirse en la primera mujer transgénero en competir en el certamen universal, programado para el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.

Con apenas dos capítulos del reality emitido por el Canal RCN, la psicóloga, actriz y modelo bogotana ha capturado el interés de la audiencia. Mariana Morales no solo se presenta como candidata a la corona, sino como un símbolo de visibilidad y empoderamiento para la comunidad trans en el país.

¿Quién es Mariana Morales, representante de Bogotá en Miss Universe Colombia 2025?

Mariana Morales tiene 27 años, mide 1,75 metros y cuenta con una creciente comunidad de seguidores en redes sociales, donde comparte su estilo de vida, su faceta como modelo y mensajes inspiradores sobre aceptación y diversidad. Nacida en Bogotá, ha dedicado su vida al estudio, el deporte y proyectos sociales.

Su historia está marcada por la resiliencia. A través de su proceso personal, Mariana aprendió a abrazar cada parte de sí misma con amor propio y autenticidad. Hoy, al representar a la capital, asegura que lleva consigo las voces de quienes durante mucho tiempo fueron silenciados, y que su propósito va más allá de la pasarela: usar la corona como plataforma para impulsar inclusión, educación y respeto por la diversidad.

Miss Universe Colombia 2025: un reality con formato inclusivo

El certamen, ahora transformado en un reality, se estrenó el 30 de agosto en el Canal RCN. Con la conducción de Claudia Bahamón y un jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar, el concurso inició con la eliminación de varias aspirantes, quedando únicamente una representante por departamento.

Este nuevo formato ha despertado gran expectativa en los colombianos, quienes podrán acompañar de cerca el proceso que definirá a la candidata nacional. La presencia de Mariana Morales no solo aporta diversidad, sino que también refleja la apertura de Miss Universe Colombia hacia una representación más auténtica de las mujeres del país.

Con más de once años sin ganar la corona universal, Colombia apuesta por un proceso más real y cercano, donde cada candidata tiene la oportunidad de mostrar su historia y propósito. En este escenario, la participación de Mariana Morales marca un hito en la historia del certamen, posicionándola como una de las concursantes más visibles y comentadas.