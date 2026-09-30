Monsieur Periné anunció su separación tras casi dos décadas de carrera musical

Un cambio trascendental ha sido anunciado por la agrupación musical Monsieur Periné, quienes, en las horas más recientes, anunciaron la decisión de separarse.

Tras consolidar una carrera musical de casi dos décadas al contar inicialmente con cuatro integrantes de su banda, Monsieur Periné marcó un hito dentro de la cultura musical del país al explorar, por primera vez, sonidos como el jazz, pop, folk y cumbia latinoamericana.

Pese a que en el comunicado no se descartó que la agrupación vuelva a unirse en un futuro, los artistas dieron a conocer su nostalgia y agradecimiento por la gran comunidad de fanáticos que construyeron durante su carrera musical.

¿Por qué se separará Monsieur Periné?

El dúo compartió la noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde dieron a conocer la complejidad ante la revelación de la noticia que ya se había contemplado hace un tiempo atrás.

“Quizá sea la decisión más difícil que hemos tenido que tomar. Y todavía estamos intentando procesar. Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo. Por esto nos ha costado tanto encontrar la manera de decirlo. Tal vez porque no existe una manera adecuada para hacerlo”, se lee en el comunicado.

En el texto también aseguran que no saben cuándo dure dicha separación o si, por el contrario, sea una determinación definitiva. Con ayuda de su equipo de trabajo, Monsieur Periné dio a conocer detalles del proceso que han trabajo para lograr tomar la decisión de su separación.

“No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”.

Monsieur Periné agradece a su fanaticada

Ante el impacto de dicha decisión y el significado para sus respectivas carreras individuales, la agrupación finalizó el comunicado con un mensaje de agradecimiento hacia su fanaticada y felicidad por los logros alcanzados durante su unión de casi 20 años de carrera.

“Lo más importante de esta historia ha sido todo lo que hemos logrado construir junto a ustedes. Todo lo que vivimos, lo que soñamos, lo que hicimos posible durante todos estos años. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta historia”, finalizó el comunicado.

Monsieur Periné llevará a cabo su última presentación el próximo 29 de noviembre en Puerto Rico.