Invima prohíbe crema viral que promete eliminar verrugas: "Representa un riesgo"

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió este martes 29 de septiembre la Alerta Sanitaria No. 319-2026 por la comercialización de una crema que se promociona como eliminador de lunares, verrugas, mezquinos y papilomas en relieve. En redes sociales como Facebook, varios videos superan los cinco millones de visualizaciones.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos no encontró en sus bases de datos información que respalde una autorización de comercialización de este producto como medicamento.

El Invima también señaló que en el etiquetado de este producto se atribuyen propiedades para eliminar estas lesiones de la piel, pero no se describen sus componentes. Por esta razón, la entidad advierte que el producto no cumple con la normatividad sanitaria y puede representar un riesgo para quienes lo utilicen.

¿Por qué el Invima alerta sobre la crema AMU?

Según el Invima, la crema no ha sido sometida a una evaluación que permita acreditar su seguridad, calidad, autenticidad y trazabilidad, ni cuenta con el soporte científico y regulatorio requerido para su comercialización como medicamento.

La entidad considera que su comercialización es ilegal y clasifica el producto como fraudulento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995. Además, advierte que este tipo de productos puede atribuirse propiedades no autorizadas que generan expectativas falsas sobre su verdadera naturaleza, origen, composición o calidad.

La recomendación principal para los ciudadanos es no adquirir ni utilizar Crema Amu. El Invima también recordó que no se deben comprar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios que no tengan un registro sanitario vigente, especialmente cuando son ofrecidos a través de internet, redes sociales o cadenas de WhatsApp.

FOTO: Invima

¿Qué hacer si tiene o ha utilizado la crema AMU?

Las personas que estén utilizando Crema Amu deben suspender inmediatamente su uso, debido a los posibles riesgos asociados con un producto que no cuenta con autorización sanitaria. La entidad recomienda, además, evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud, pues los tratamientos deben definirse de acuerdo con las características particulares de cada paciente.

Si una persona presentó algún evento adverso que considere relacionado con el uso del producto, puede reportarlo al Invima mediante el sistema de notificación correspondiente o a través del correo invimafv@invima.gov.co.