Avión con destino a Tel Aviv habría sido secuestrado: esto se sabe

Un avión de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje no previsto este miércoles en Arabia Saudita, luego de registrarse un incidente a bordo que está investigado por las autoridades.

Grave incidente en avión de Flyduabi

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Se trata del vuelo FZ 1073, que tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. De acuerdo con la aerolínea, la aeronave aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros se encuentran a salvo.

“Tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk y todos los pasajeros están sanos y salvos”, señaló Flydubai en un comunicado. La compañía agregó que sus equipos trabajan de manera coordinada con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

Aunque la aerolínea no entregó detalles sobre el incidente, medios israelíes reportaron que se habría producido un enfrentamiento físico entre el piloto y el copiloto mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.

Según esas versiones, durante el altercado se habría activado la señal de emergencia del avión y que algunos pasajeros habrían intervenido para separar a los dos miembros de la tripulación.

Medios locales también difundieron una fotografía en la que uno de los pilotos aparece con la camiseta cubierta de sangre, aunque estos detalles forman parte de las versiones difundidas por fuentes anónimas y no han sido confirmados públicamente por Flydubai.

Piloto pretendía estrellar el avión

El Canal 12 de Israel informó, además, que las autoridades estarían investigando la posibilidad de que uno de los pilotos hubiera intentado provocar deliberadamente un accidente. Según esta versión, habría intentado estrellar la aeronave y el otro piloto habría intervenido para impedirlo.

Hasta el momento, esta hipótesis tampoco ha sido confirmada oficialmente por la aerolínea ni por las autoridades saudíes.

Tras el aterrizaje en Tabuk, Israel informó que estaba coordinando las medidas necesarias para garantizar el regreso de sus ciudadanos.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que el incidente se encontraba bajo control y que se estaban adelantando las gestiones para facilitar el retorno seguro de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita.

El vuelo tenía previsto conectar Dubái con Tel Aviv, pero terminó desviándose hacia Tabuk debido a la situación registrada durante el trayecto.

Por ahora, las autoridades y la aerolínea continúan recopilando información para determinar exactamente qué ocurrió dentro de la aeronave y establecer las circunstancias que llevaron al aterrizaje no programado.