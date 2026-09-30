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La Liendra vivió momento de pánico mientras grababa contenido por las calles de Oslo, Noruega

El creador de contenido logró captar el incómodo momento que vivió con un ciudadano en la calle.

Foto: Captura pantalla IG @la_liendraa
Foto: Captura pantalla IG @la_liendraa

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
07:14 a. m.
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Las redes sociales se han convertido en una plataforma de registro en donde la mayoría de los acontecimientos son compartidos y difundidos por parte de los internautas. Este es el caso de los creadores de contenido, quienes suelen mostrar la mayor parte de su día a día con su fanaticada.

Este es el caso de Mauricio Gómez, más conocido en redes como La Liendra, quien ahora se dedica a crear vlogs de las distintas partes del mundo que visita, conoce y explora. Sin embargo, el hombre sorprendió recientemente al captar un incómodo momento con un ciudadano que se habría acercado más de lo normal.

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¿Qué le pasó a La Liendra en Noruega?

El famoso se ha caracterizado por realizar videos sobre las partes del mundo que se ha dedicado a conocer en solitario. En una nueva ocasión, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia mostró su recorrido por las calles de Oslo, Noruega, para compartir detalles de su cultura, la gastronomía, entre otros elementos turísticos.

No obstante, mientras grababa una historia para su cuenta oficial de Instagram, el famoso se percató de que un hombre se encontraba siguiéndolo. Con el paso de los segundos el sujeto se acercó y lo tomó por el cuello por lo que Mauricio le solicitó que no se acercara más.

Sin embargo, la barrera del idioma no permitió que ambos pudieran sostener una conversación clara ya que el hombre le manifestó que el famoso se encontraba “en su pueblo” y le pidió dinero.

Ante la falta de compresión, Mauricio finalmente decidió seguir cuestionando al sujeto, quien finalmente se alejó. Pero con el paso de los segundos La Liendra se percató de que el mismo hombre continuó siguiéndolo por las calles que estaba recorriendo en aquel instante.

Frente a la situación, Gómez decidió detenerse para dirigirse nuevamente hacia el hombre y comprender las razones por las que se encontraba siguiéndolo. Finalmente, el extraño se alejó y se fue.

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La Liendra reaccionó al momento incómodo

Tras lo ocurrido, el hombre tomó nuevamente las historias de su cuenta en Instagram para pronunciarse ya que manifestó su interés por hacer frente al incómodo momento que vivió.

Pero al realizar la búsqueda del lugar en el que se encontraba descubrió que dicho sitio corresponde a una de las zonas más peligrosas de Noruega. Ante el inminente riesgo, La Liendra se dirigió hacia otra parte de Oslo.

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