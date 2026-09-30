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Video: así luce por dentro ‘Renacer’, la megacárcel que buscan terminar antes de finalizar 2026

Video muestra cómo está quedando por dentro la megacárcel Renacer, en Magdalena, una obra que el Gobierno busca terminar antes de finalizar 2026.

Video: así luce por dentro ‘Renacer’, la megacárcel que buscan terminar antes de finalizar 2026
Foto: Uspec

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
08:25 a. m.
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La construcción del Centro Penitenciario Renacer, ubicado en Sabanas de San Ángel, Magdalena, entró en una etapa clave después de permanecer durante años sin ser terminada.

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El Gobierno Nacional busca acelerar los trabajos para que la infraestructura pueda entrar en funcionamiento y ampliar la capacidad penitenciaria del país. Gobernación del Magdalena

Las imágenes conocidas recientemente muestran el estado actual de la denominada megacárcel, que tendrá capacidad para 1.974 personas privadas de la libertad y está construida sobre un predio de 22 hectáreas. El proyecto registra un avance físico cercano al 86%, según la Gobernación del Magdalena. Gobernación del Magdalena

VIDEO: así está quedando la megacárcel Renacer en Magdalena

El complejo contará con aproximadamente 60.000 metros cuadrados de construcción. Las imágenes del interior permiten observar los bloques de reclusión, pasillos y celdas, que tienen baño y una pequeña mesa.

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Además, está previsto implementar mallas reforzadas y sistemas tecnológicos destinados a restringir las comunicaciones no autorizadas desde el establecimiento.

La obra no comenzó durante la actual administración. El proyecto fue adjudicado en 2019 y su construcción arrancó posteriormente, pero atravesó retrasos y periodos de suspensión. Ahora, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca completar la infraestructura en el menor tiempo posible.

Una comisión integrada por representantes del Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC recorrió recientemente el complejo para revisar las condiciones de las instalaciones y establecer qué trabajos siguen pendientes antes de su puesta en servicio.

Gobierno busca acelerar la terminación de Renacer

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, aseguró que el Gobierno Nacional garantizó los recursos requeridos para avanzar en la culminación del proyecto, luego de varias reuniones con autoridades nacionales.

“Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del Centro Penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad”, señaló la mandataria al informar sobre las gestiones realizadas.

La intención del Ejecutivo es que las obras puedan quedar terminadas antes de finalizar 2026, aunque la Gobernación todavía no ha comunicado oficialmente la fecha de apertura.

Una información publicada localmente señala que la terminación estaría prevista para diciembre y que los primeros internos podrían llegar en enero de 2027.

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