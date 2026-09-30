Estos son los colegios con los resultados más bajos del Icfes 2025: 47 están en Chocó

Las pruebas Saber 11 son uno de los principales referentes para analizar el desempeño de los estudiantes que están terminando la educación media en Colombia.

Además de entregar resultados individuales, el Icfes genera información agregada de los establecimientos educativos y los clasifica en categorías que van desde A+ hasta D.

Los datos correspondientes a 2025 muestran una situación particular en Chocó. De acuerdo con información del Icfes analizada por el Diario la República, 47 de los 100 establecimientos con menor índice se encuentran en ese departamento, evidenciando una alta concentración dentro del grupo presentado.

Los 10 colegios con menor índice del Icfes en 2025

Según los datos publicados, estos son los primeros diez establecimientos que aparecen entre los de menor índice total:

IE Indígena Chimá de Macora, Alto Baudó (Chocó): 0,3854. CE Indígena de Vacal, Alto Baudó (Chocó): 0,3885. IE Indígena Emberá Ame de Chirinchao, Medio Atrato (Chocó): 0,3920. CE Indígena de Alto Chitre, Lloró (Chocó): 0,3932. IE Indígena de Pescadito, Bagadó (Chocó): 0,3948. IE Indígena Luis Enrique Arce de Aguasal, Bagadó (Chocó): 0,3970. IE Indígena Emberá de Pizarro, Bajo Baudó (Chocó): 0,3976. CE Indígena Hipólito Bitucay, Bagadó (Chocó): 0,3981. CE Indígena Carecuy, Lloró (Chocó): 0,4018. CE Indígena Amado Arce, El Carmen de Atrato (Chocó): 0,4082.

Es importante aclarar que estos valores corresponden al índice utilizado para la clasificación de establecimientos, no al puntaje individual de Saber 11 sobre 500 puntos.

El Icfes, además, precisa que su clasificación no constituye un ranking de mejores o peores colegios. Icfes

¿Cuándo salen los resultados de colegios del Icfes 2026?

Esta información tampoco corresponde a los resultados individuales publicados el 25 de septiembre de 2026. El calendario oficial establece que los resultados agregados por institución y secretaría de educación de 2026 se publicarán el 23 de octubre, mientras que la clasificación de planteles estará disponible el 30 de octubre.

Por esta razón, hasta que se conozcan esas nuevas publicaciones, los datos institucionales analizados corresponden a la medición de 2025.