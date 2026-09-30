Gamero lamentó el trato de los hinchas del DIM a Cuadrado

Alberto Gamero se refirió al ambiente que encontró Juan Guillermo Cuadrado en su debut con Millonarios ante Independiente Medellín. El técnico lamentó los abucheos y las banderas en contra del futbolista en el estadio Atanasio Girardot.

Juan Guillermo Cuadrado regresó al fútbol colombiano después de más de una década en Europa y su estreno con Millonarios tuvo un ingrediente particular: se produjo precisamente frente al equipo con el que inició su carrera profesional.

El partido terminó 2-2, pero más allá del resultado, uno de los momentos que marcó la noche fue el recibimiento que tuvo el jugador por parte de un sector de la afición del DIM. Hubo silbidos durante el compromiso y una pancarta en su contra.

¿Qué dijo Gamero sobre los abucheos a Cuadrado?

Después del partido, Alberto Gamero fue consultado por la situación y expresó su desacuerdo con la manera en la que fue recibido el futbolista.

“Triste con un recibimiento así a una figura de esas, eso le duele a uno”, manifestó el entrenador de Millonarios, quien destacó la trayectoria y experiencia de Cuadrado.

Gamero también señaló que, desde su perspectiva, jugadores con la trayectoria del antioqueño deberían ser recibidos de otra manera, independientemente del equipo al que estén defendiendo.

Él es una persona de mucha categoría, un jugador de mucha experiencia y seguramente lo asimiló bien. Pero a estas grandes figuras nosotros las deberíamos de recibir con los brazos abiertos, con mucha generosidad, con mucha alegría y mucha satisfacción, agregó.

La reacción del técnico se produjo después de un partido en el que Cuadrado fue titular y capitán de Millonarios. El futbolista permaneció en cancha hasta el segundo tiempo y tuvo participación en el juego ofensivo del equipo bogotano.

¿Por qué Cuadrado recibió abucheos del DIM?

El ambiente hostil estuvo relacionado con la decisión del futbolista de regresar al fútbol colombiano para jugar con Millonarios y no con Independiente Medellín, club donde debutó profesionalmente en 2008.

Cuadrado había explicado previamente que el DIM no le presentó una propuesta para concretar su regreso, mientras que el club antioqueño había realizado un esfuerzo económico para contratar a Juan Fernando Quintero.

Durante el encuentro, los silbidos aparecieron desde el calentamiento y continuaron cuando el jugador tocaba el balón. La situación contrastó con el recibimiento que tuvo Jackson Martínez, otra figura con pasado en el DIM, quien fue homenajeado por la afición.

Pese al ambiente, Gamero destacó el rendimiento de Cuadrado y aseguró que el jugador puede aportar fútbol y opciones de gol a Millonarios.

El estreno terminó con un empate 2-2, en un partido que dejó al nuevo refuerzo azul como uno de los principales protagonistas de la jornada.