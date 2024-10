Liam Payne: las canciones de One Direction que marcaron una generación

La noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, este 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, ha dejado un gran vacío en el mundo de la música y en millones de fanáticos que crecieron con sus canciones.

A lo largo de su carrera, One Direction se convirtió en un fenómeno mundial, no solo por el carisma de sus integrantes, sino también por su música, que definió una generación y dejó huella en la historia del pop.

Con cinco álbumes de estudio y más de 90 canciones, el legado de la banda británica sigue vivo en los corazones de quienes disfrutaron de sus éxitos.

"Lo que te hace hermoso": el inicio de todo

Lanzado en 2011, "What Makes You Beautiful" fue el primer sencillo de One Direction y el que los catapultó a la fama mundial. Esta canción, llena de energía juvenil y una melodía pegajosa, se convirtió rápidamente en un himno para los fanáticos.

Su mensaje sobre la belleza y la confianza conectó con millones de jóvenes en todo el mundo, haciendo que el grupo se consolide como una de las boybands más queridas de la década.

El éxito de "What Makes You Beautiful" fue tan grande que ayudó a que One Direction dejara de ser solo un grupo salido de un programa de talentos para convertirse en un fenómeno global. Para Liam Payne, esta canción siempre será grabada como el punto de partida de su carrera.

"Historia de mi vida": un toque emocional

Otra de las canciones más icónicas de One Direction es "Story of My Life" , perteneciente a su tercer álbum, Midnight Memories .

Con un enfoque más personal y emotivo, el video musical de esta canción mostró imágenes de la infancia de los integrantes, incluyendo a Liam Payne, quien apareció junto a su familia. Este sencillo resonó profundamente con los fanáticos por su letra conmovedora y la vulnerabilidad que mostraron a los miembros de la banda en su representación visual.

"Best Song Ever": el éxito que anunció su gira mundial

Este es otro tema que dejó una marca imborrable. Esta canción no solo fue un éxito comercial, sino que también fue el sencillo que anunció la gira mundial de la banda, Where We Are Tour y su película documental This is Us.

Para muchos fanáticos en Colombia, esta canción trae recuerdos especiales, ya que One Direction visitó el país por primera vez el 24 de abril de 2014, en un concierto memorable en el Estadio El Campín de Bogotá.