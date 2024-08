¡Volvió a su look de 18 años! Nuevo color de cabello de Ornella Sierra deja a sus fans paralizados

La influenciadora Ornella Sierra, reconocida por su participación en La Casa de los Famosos Colombia, ha vuelto a ser noticia al compartir con sus millones de seguidores su más reciente cambio de look.

A través de sus historias en Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, Ornella reveló el proceso detrás de su nueva imagen, trabajando de la mano con un profesional del estilismo conocido como el "rey de las extensiones".

Progreso del Cabello Natural y Nuevo Tono de Pelo

El estilista, quien acompañó a Ornella durante todo el proceso, no solo mostró cómo iba avanzando el crecimiento de su cabello natural, sino que también destacó su estado saludable. "Su cabello está muy brillante, un poco más largo, lo importante es que está sano y sedoso", comentó el experto en una de las historias, mientras explicaba que mantener el cabello largo y decolorado es un desafío, razón por la cual las extensiones son una excelente solución para lograr el look deseado.

Además, Ornella decidió hacer un cambio en el color de su cabello, optando por oscurecer su característico tono rubio. El proceso de tintura, documentado paso a paso en sus redes, culminó con un tono rubio más oscuro, que rápidamente generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Reacciones y Comentarios de sus Seguidores

Tras la revelación de su nuevo look, los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos elogiaron su elección, destacando lo bien que le sentaba el nuevo color, otros expresaron que preferían su tono rubio anterior. Comentarios como "Divina Orne", "te luce muchísimo", y "me encanta, guapísima" se mezclaron con otros que extrañaban su anterior imagen: "extraño el otro color" y "nena, lo tuyo es el rubio encendido".

A pesar de las opiniones divididas, Ornella Sierra continúa disfrutando de su renovada imagen, y sigue cautivando a su audiencia con contenido variado sobre su estilo de vida, sus proyectos y sus viajes. Además, su relación con el cantante Miguel Bueno, con quien se unió después de su participación en el reality, sigue siendo un tema de interés entre sus fanáticos, quienes no dejan de expresar su admiración por la pareja.

La evolución de Ornella, tanto en su vida personal como profesional, continúa capturando la atención de sus seguidores, consolidándola como una de las influenciadoras más queridas y seguidas en Colombia.