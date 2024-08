Oasis confirmó su regreso a los escenarios, ¿visitarán Colombia?

El legendario grupo británico Oasis, liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher, ha confirmado su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en estadios del Reino Unido e Irlanda, programados para julio y agosto de 2025.

Este anuncio ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la banda, quienes han esperado más de una década para ver nuevamente juntos a los creadores de éxitos como "Wonderwall" y "Don’t Look Back In Anger".

Oasis vuelve al centro de atención global

El regreso de Oasis ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales durante la última semana, especialmente después de que la cuenta oficial de la banda y los perfiles personales de los Gallagher comenzaran a publicar mensajes que insinuaban una posible reconciliación. Este reencuentro se produce 15 años después de la ruptura de la banda en agosto de 2009, que ocurrió poco antes de una presentación en París debido a una fuerte disputa entre los hermanos.

El anuncio de la gira ha provocado una ola de entusiasmo entre los seguidores de la banda, quienes sueñan con ver a Oasis en su máximo esplendor una vez más. Además, se espera que estos conciertos en el Reino Unido e Irlanda sean solo el comienzo de una gira mundial, aunque no se han confirmado fechas adicionales fuera de esas regiones por el momento.

Recuerdos de Noel Gallagher en Colombia

Aunque Oasis nunca visitó Colombia durante sus años de actividad, Noel Gallagher, el principal compositor y vocalista de la banda en varias de sus canciones más icónicas, sí lo hizo como solista después de la separación del grupo. En 2016, Noel se presentó en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá con su proyecto Noel Gallagher’s High Flying Birds, en un concierto que estuvo marcado por imprevistos como el retraso de su vuelo debido a malas condiciones climáticas.

A pesar de los contratiempos, Gallagher ofreció un set memorable de 13 canciones, que incluyó algunos de los grandes éxitos de Oasis como "Champagne Supernova" y "Wonderwall". La segunda visita del exOasis a Colombia fue en 2017, cuando actuó como telonero de U2 en el estadio El Campín de Bogotá. En esa ocasión, Noel interpretó un repertorio que combinaba sus trabajos en solitario con clásicos de Oasis, incluyendo la sorpresa de "Little By Little", que no había tocado en su primera visita al país.

Con el regreso de Oasis, muchos fanáticos colombianos esperan que la banda considere incluir al país en su posible gira mundial, brindándoles la oportunidad de ver en vivo a una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.