Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 anunció que se quiere ir y causó sorpresas

Los últimos días han estado llenos de tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2025 debido a que se llevó a cabo la segunda función del cine y, además, ya se realizó una nueva jornada de nominación.

Justamente tras el cine, la convivencia de La Casa de los Famosos Colombia 2025 quedó revolucionada. Pues, los participantes se dieron cuenta de las personas que estaban hablando mal a sus espaldas.

Una de las escenas que más generó polémica dentro de la casa fue cuando se mostró que, en una oportunidad, Norma Nivia le dijo a Melissa Gate que se continuara burlando de la cola de Yina Calderón.

Por lo tanto, la DJ y empresaria se molestó, rompió en llanto y le declaró la guerra a Norma Nivia en la competencia. Su principal argumento fue que estaba segura de que su mamá y sus hermanas estaban sufriendo tras esa declaración.

En consecuencia, la actriz se dirigió a las cámaras y le pidió perdón a toda Colombia. Además, reconoció que se avergonzaba de haber emitido ese comentario.

Sin embargo, sus palabras no terminaron ahí, sino que en la habitación del líder manifestó que quiere irse de la competencia. ¿Cuáles fueron sus razones?

En video: Norma Nivia aseguró que quiere irse de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Yo me quiero ir. A mí no me gustó ni cinco lo que vi en el cine, no me reconozco", comenzó afirmando Norma Nivia en una conversación con Mateo Varela, La Liendra y Camilo Trujillo.

"Ya le pedí disculpas a la familia de Yina y a toda Colombia por lo que dije. Fue el peor 'chiste' para hacer reír a la otra (Melissa) porque eso sí me hace sentir muy mal", agregó.

Tras esas afirmaciones, La Liendra trató de animarla diciéndole que quedarse en la competencia y pedirle apoyo constante a Colombia también requiere de asumir esas dinámicas polémicas que puedan presentarse de manera inesperada.

¿Qué participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 están en la placa de nominación?

24 horas después del cine, ya con el panorama claro de qué han dicho los participantes en conversaciones privadas, se llevó a cabo la jornada de nominación de la décima semana en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

De esa manera, tras los votos de los participantes, de los televidentes y del líder, la placa quedó de la siguiente manera:

Lady Tabares (nominada por el 'Negro' Salas, último eliminado de La Casa de los Famosos).

Karina García (nominada por 'Peluche', que es el líder de la semana).

'Toxi Costeña (nominada por los participantes de la casa).

Camilo Trujillo (nominado por los participantes de la casa).

Laura González (nominada por los participantes de la casa).

'Alerta' (nominado por el público).

Andrés Altafulla (nominado por el público).

Asimismo, los demás participantes recibieron las siguientes votaciones de los televidentes:

Melissa Gate: 42,28%. Norma Nivia: 21,34%. Emiro Navarro: 10,89%. Yina Calderón: 8,59%. La Liendra: 3,24%. 'Flaco' Solórzano: 0,89%.

Recuerde que usted puede ver La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital que puede descargar aquí.