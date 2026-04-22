On Vacation brilla en los 'Oscar del Turismo' 2026 con 5 menciones

Con cinco destacadas nominaciones en los World Travel Awards 2026, los reconocidos 'Oscar del turismo', la compañía reafirma su liderazgo. Desde paraísos ecológicos en el Amazonas hasta majestuosos resorts en La Guajira, descubra por qué la marca está conquistando a la industria global.

¿Qué son los World Travel Awards y por qué son los 'Oscar del turismo'?

Reconocidos mundialmente como el máximo sello de excelencia en la industria de viajes, los World Travel Awards premian cada año a los mejores destinos, hoteles y aerolíneas del planeta. Recibir una nominación en este certamen equivale a obtener el máximo reconocimiento de calidad, innovación y servicio en el competitivo mundo del turismo global.

Para Colombia, tener representación múltiple en estos premios significa que la infraestructura y las experiencias turísticas del país están a la altura de las potencias mundiales, impulsando directamente la economía y la imagen de la nación en el exterior.

Las cinco nominaciones de On Vacation que enorgullecen a Colombia

Para este 2026, la compañía ha logrado un hito sobresaliente al ser considerada en cinco de las categorías más disputadas, exaltando la esencia de sus destinos y la experiencia inmersiva que ofrecen a cada viajero. Las nominaciones son:

Colombia's Leading Boutique Hotel 2026: El espectacular Acantilado de la Tierra compite por ser el mejor hotel boutique del país, destacando por su exclusividad y diseño íntimo.

El espectacular Acantilado de la Tierra compite por ser el mejor hotel boutique del país, destacando por su exclusividad y diseño íntimo. Colombia's Leading Hotel Suite 2026: Nuevamente, Acantilado de la Tierra buscará el galardón, ofreciendo un nivel de lujo y atención al detalle inigualable.

Nuevamente, Acantilado de la Tierra buscará el galardón, ofreciendo un nivel de lujo y atención al detalle inigualable. Colombia's Leading Resort 2026: El majestuoso Wayira Beach, una joya arquitectónica que respeta el entorno, está nominado como el mejor resort de Colombia.

El majestuoso Wayira Beach, una joya arquitectónica que respeta el entorno, está nominado como el mejor resort de Colombia. Colombia's Leading Hotel Suite 2026: La imponente Suite Presidencial de Wayira Beach también compite en la categoría élite de suites, garantizando un confort de primer nivel.

La imponente Suite Presidencial de Wayira Beach también compite en la categoría élite de suites, garantizando un confort de primer nivel. Colombia's Leading Green Hotel 2026: El icónico Hotel Amazon On Vacation, pionero en conservación.

Hotel Amazon: a un paso de su décimo galardón como líder ecológico

Dentro de las excelentes noticias para la cadena, resalta de manera especial el impacto del Hotel Amazon On Vacation. Este recinto, enclavado en la magia de la selva amazónica, no solo ha sido nominado por décima vez consecutiva como el hotel verde líder del país, sino que ha ganado este galardón durante nueve años seguidos.

Este récord absoluto es un testimonio vivo de que es posible ofrecer experiencias vacacionales memorables mientras se protege y respeta uno de los ecosistemas más vitales y frágiles del mundo.

Evolución y turismo sostenible: la clave del éxito como empresa BIC

El camino hacia estas nominaciones no es producto de la casualidad. En los últimos años, On Vacation ha protagonizado una evolución corporativa sin precedentes, marcada por la renovación de sus espacios, la mejora continua en sus servicios y una inyección importante de capital en infraestructura.

Más allá del diseño y el confort, el verdadero diferenciador de la marca ha sido su consolidación como una empresa BIC (Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo). Esta transformación reafirma su compromiso inquebrantable con un turismo consciente, sostenible y con propósito; generando valor económico, social y ambiental en cada rincón donde opera. Gracias a esta conexión genuina, On Vacation se ha posicionado hoy como una de las marcas más queridas del sector turismo en Colombia.