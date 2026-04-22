Preso habría mandado secuestrar a adulta mayor, ordenó matarla y siguió exigiendo dinero

El caso del secuestro y asesinato de una mujer de 71 años en Santander ha generado indignación tras conocerse que el crimen habría sido coordinado desde un centro penitenciario.

De acuerdo con las autoridades, Juan Carlos Umarín, alias Mandril, señalado cabecilla de una estructura delincuencial, habría dado las órdenes desde la cárcel de La Dorada para perpetrar el secuestro y posterior homicidio de Georgina León.

Los hechos ocurrieron en la vereda Carrillo, en el municipio de Charalá, donde la víctima residía junto a su familia. Según la investigación, 'Mandril' habría articulado toda la operación criminal a distancia, utilizando intermediarios para ejecutar el plan.

Cómo se habría planeado el secuestro desde la cárcel

Las autoridades detallaron que un individuo conocido como alias Coco fue el encargado de realizar labores de inteligencia previas al crimen. Durante varias semanas, hizo seguimiento a la rutina de la víctima y su entorno familiar, identificando patrones y momentos de vulnerabilidad en la finca ubicada en la vereda Carrillo.

Posteriormente, dos hombres en motocicleta habrían ejecutado el secuestro, trasladando a la mujer bajo órdenes directas de la estructura criminal.

Exigencia de dinero tras ordenar el homicidio

Uno de los aspectos más graves del caso, según las autoridades, es que alias Mandril habría exigido dinero a la familia incluso después de haber ordenado el asesinato de la víctima. En medio de la angustia, los familiares accedieron a realizar un pago, cuya trazabilidad permitió a los investigadores avanzar en la identificación de los responsables.

Finalmente, Umarín fue imputado y notificado de nuevos cargos por secuestro extorsivo agravado y homicidio. Además, fueron capturadas cinco personas en el trascurso de la semana señalados de ser los autores materiales del crimen.