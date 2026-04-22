Confirman quinto caso importado de sarampión y advierten riesgo de brote: ¿de dónde llegó?

El Ministerio de Salud confirmó la aparición de un nuevo caso importado de sarampión en Colombia, lo que eleva a cinco el total de contagios registrado en el país.

Aunque las autoridades aseguran que la nación mantiene la eliminación sostenida de la enfermedad, el aumento de casos importados ha encendido las alertas del sistema de salud.

Confirman quinto caso importado de sarampión en el país

La confirmación fue entregada de manera conjunta por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. El caso más reciente corresponde a una mujer de 29 años que realizó un viaje a Estados Unidos, país desde donde se habría originado la infección.

La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava Garzón, explicó que la paciente se encuentra en buen estado general y bajo seguimiento médico constante.

En este contexto, confirmamos en conjunto con el Ministerio de Salud un caso importado de sarampión, ya sería el quinto en nuestro país. Es una paciente femenina de 29 años con un antecedente de viaje a los Estados Unidos, que por fortuna se encuentra en muy buen estado general y con todos los parámetros en seguimiento.

Aunque el número de casos pueda parecer reducido, la funcionaria advirtió que la situación debe analizarse dentro de un panorama global de incremento de contagios y posibles riesgos.

Señaló que Colombia continúa en condición de eliminación sostenida de enfermedades como el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénito, pero insistió en la necesidad de mantener la vigilancia activa.

Es importante el control mundial, en donde claramente estamos en una alerta, no solamente en países donde hay un alto elevado número de casos, sino también en el riesgo que supone para América Latina. Hablamos de cinco casos importados, pero Colombia continúa en el contexto de eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome rubéola congénito.

¿Cómo es la vacunación contra el sarampión?

Pava Garzón explicó que el Instituto Nacional de Salud continúa realizando vigilancia epidemiológica, modelos predictivos y trabajo articulado con los territorios, pero reiteró que la vacunación sigue siendo la herramienta principal para prevenir la propagación del virus.

En ese sentido, recordó que el esquema nacional de inmunización contempla dos dosis: una al año de vida y otra a los 18 meses, lo que permite una protección superior al 95% o 98% en quienes completan el esquema.

La funcionaria también insistió en la importancia de identificar a las personas susceptibles, es decir, aquellas que solo cuentan con una dosis o no tienen registro verificable de vacunación. En esos casos, indicó, se debe completar el esquema o iniciar la inmunización según corresponda.

Frente a la resistencia a la vacunación en algunos sectores, señaló que existe diversidad de percepciones, aunque la mayoría de la población accede a las jornadas. Sin embargo, hizo un llamado a basarse en información científica y no en contenidos sin respaldo.

El mejor acto de amor con nuestros hijos es la vacunación. Existen diferentes grupos, pero hay que informarse desde la ciencia, no desde redes que no tienen fundamento.

Finalmente, explicó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y gotas. Sus síntomas iniciales pueden confundirse con una gripa común, incluyendo congestión nasal, dolor de garganta y secreciones.

Posteriormente, aparece una erupción en la piel que inicia en el rostro y el tronco, lo que representa una señal de alerta para su identificación.

Es una erupción maculopapular o lesiones en la cara, en el tronco, en las manos, y allí es donde tenemos que estar muy atentos. Cuando uno se vacuna no quiere decir que no nos vaya a dar, sino que disminuye las formas graves y complicaciones graves de la enfermedad

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