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¿Se revelará la identidad del 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026? La respuesta fue contundente

Un seguidor de La Casa de los Famosos realizó la pregunta en '¿Qué hay pa' dañar?', del Canal RCN. ¿Qué le dijeron?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
12:27 p. m.
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En el programa '¿Qué hay pa' dañar?', que se puede ver en la App del Canal RCN, hay una dinámica en la que los televidentes preguntan y Roberto Velásquez y Néstor Parra responden.

Por lo general, las personas se interesan en saber las dinámicas que se realizarán en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y también transmiten cuestionamientos relacionados con el formato.

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Fue así como un televidente preguntó si existe la posibilidad de que el público termine condicionando las decisiones del 'jefe' con sus comentarios y Roberto Velásquez entregó una respuesta contundente sobre la identidad de esa máxima autoridad de la 'casa más famosa del país'.

¿Hay alguna posibilidad de que se revele la identidad del 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En una de las emisiones de '¿Qué hay pa' dañar?', Roberto Velásquez explicó por qué la identidad del 'jefe' siempre se mantendrá protegida y no saldrá a la luz.

"Justo el 'jefe' y la 'jefa' no dejan que se pierda el control del formato. Por eso los tenemos tan blindados y nadie los conoce para que esa presión no llegue a ellos", comenzó explicando.

"Nos llega a nosotros, a Néstor y a mí nos vuelven nada, pero no les llega a ellos para que puedan seguir concentrados y sin recibir esa presión del público. Además, el canal le da plena libertad al 'jefe' y la 'jefa' para que actúen como ellos creen, que siempre lo hacen de la mejor manera. La presión llega hasta nosotros; la gente no sabe quién es el 'jefe' ni la 'jefa', no les escriben, no les dicen, no comentan, no les inventan maridos y no les inventan mentiras. Ellos están blindados para que los 'fandoms' no se conviertan en coproductores", añadió.

¿Qué pasará este miércoles en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Este 22 de abril de 2026, como todos los miércoles, se llevará a cabo una nueva jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

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Por lo tanto, tras las decisiones de los participantes y el público, se conocerá cómo quedará conformada la placa parcial.

 

 

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