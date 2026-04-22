Oficial: figura del Bayern Múnich se pierde el Mundial por lesión

El fútbol alemán recibe un duro golpe de cara al futuro inmediato. El atacante de Bayern Múnich, Serge Gnabry, confirmó este miércoles que no podrá disputar el Mundial de 2026 con la selección de Alemania debido a una lesión muscular que lo obligará a parar durante un periodo prolongado.

El extremo, de 30 años, sufrió un desgarro en el aductor del muslo derecho a finales de la pasada semana, una dolencia que, según los reportes médicos iniciales, lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. Aunque el club ya había adelantado que se trataba de una baja importante, fue el propio jugador quien terminó por confirmar el impacto total de la lesión en su calendario, incluyendo su ausencia en la cita mundialista.

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Un anuncio marcado por la frustración

A través de sus redes sociales, Gnabry compartió un mensaje cargado de decepción, dejando claro lo difícil que ha sido asimilar la noticia. El futbolista reconoció que el golpe no solo afecta su presente inmediato con el Bayern, sino también uno de sus grandes objetivos a nivel de selecciones.

El atacante señaló que, aunque su club aún tiene retos importantes por delante tras asegurar recientemente el título de la Bundesliga, el sueño de disputar el Mundial con Alemania ha quedado descartado. Además, expresó que seguirá apoyando al equipo nacional desde fuera, mientras enfoca todos sus esfuerzos en una recuperación completa que le permita regresar en óptimas condiciones.

Bayern reacomoda su ataque ante una baja sensible

La ausencia de Gnabry supone un desafío importante para el Bayern, que se encuentra en plena lucha por cerrar la temporada con más títulos. El equipo bávaro ya aseguró su campeonato número 35 en la liga alemana, pero continúa en competencia tanto en la Copa de Alemania como en la Liga de Campeones, donde aspira a consolidar una campaña histórica.

Ante este escenario, el entrenador Vincent Kompany deberá reorganizar su frente ofensivo. Una de las alternativas más esperadas es la reaparición progresiva de Jamal Musiala, quien viene superando una grave lesión sufrida anteriormente y podría convertirse en una pieza clave en este tramo decisivo.

Mientras tanto, el foco para Gnabry estará puesto en su recuperación. La prioridad será dejar atrás la lesión sin apresurar los tiempos, con la mirada puesta en volver durante la pretemporada y retomar su nivel competitivo en el siguiente ciclo.