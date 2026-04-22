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Édgar Vivar, que interpretó al 'señor barriga', emitió desgarrador mensaje tras muerte de importante actor de 'El Chavo del 8'

El inolvidable actor de 'El Chavo del 8' se pronunció en sus redes sociales.

Foto: Freepik y Canal RCN.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
10:24 a. m.
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El 21 de abril de 2026, se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, uno de los actores más importantes de México.

Ricardo tenía 89 años y trabajó en varios programas de 'Chespirito' desde 1972.

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Sin embargo, su actuación más recordada fue en 'El Chavo del 8', interpretando al 'señor Calvillo', que quería demoler la vecindad para construir un edificio.

El oriundo de Guanajuato debutó en las grandes pantallas en 1958 y, a lo largo de su trayectoria, se consolidó como una de las estrellas de los programas emitidos por Televisa.

Por lo tanto, su partida conmocionó a varios actores que trabajaron con él, entre ellos Édgar Vivar, que le dio vida al 'señor barriga'.

Así reaccionó Édgar Vivar, actor que interpretó al 'señor barriga', tras la muerte de Ricardo de Pascual

Cuando se confirmó la muerte del actor Ricardo de Pascual, Édgar Vivar recordó uno de los últimos encuentros que tuvieron.

En esa ocasión, juntos se abrazaron y, hablando portugués, le enviaron un afectuoso mensaje a su público de Brasil.

"Un grande abraço meu amigo", escribió Édgar Vivar junto a ese material videográfico.

Además, en su cuenta de X, el actor que interpretó al 'señor barriga' agregó lo siguiente:

Inolvidable y entrañable 'señor Calvillo' y el 'enanito Estornudín' en 'Blanca Nieves y los 7 Chu Churín Fun Flais'.

La Asociación Nacional de Actores lamentó la muerte de Ricardo de Pascual, reconocido actor de 'El Chavo del 8'

En la madrugada del 21 de abril de 2026, la Asociación Nacional de Actores envió un mensaje de condolencias por la muerte de Ricardo de Pascual.

'La Chilindrina' envió mensaje tras muerte de actor de 'El Chavo del 8'
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"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Que en paz descanse", escribieron.

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