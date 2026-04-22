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Muere coronel del Ejército herido en operación de EE. UU. para capturar a Maduro

El Gobierno de Delcy Rodríguez confirmó el fallecimiento del coronel Helmer David Prato Veloz, quien participó en el combate del 3 de enero durante la incursión militar en Venezuela.

Nicolás Maduro y el Ejército de Venezuela
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 22 de 2026
07:08 a. m.
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El Gobierno venezolano confirmó la muerte de un coronel del Ejército que había resultado herido durante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada, entregó la noticia en una declaración transmitida por Venezolana de Televisión. Señaló que el oficial “estuvo en combate” durante la operación. Posteriormente, se confirmó que se trata del coronel del Ejército Helmer David Prato Veloz, aunque no se detallaron las causas específicas del fallecimiento.

Confirmación oficial y contexto del ataque

Rodríguez calificó el hecho como una “triste y lamentable noticia” y rindió homenaje al militar, enmarcando su discurso en un llamado a la unidad nacional tras la incursión extranjera. La funcionaria también reiteró su postura frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, insistiendo en la necesidad de su levantamiento.

El ataque del 3 de enero marcó un punto de inflexión en la crisis política venezolana, al derivar en la captura de Maduro y el posterior cambio de poder. Desde el 5 de enero, Rodríguez asumió el control del Ejecutivo, iniciando una nueva etapa en la relación bilateral con Washington.

Balance de víctimas tras incursión en Venezuela

De acuerdo con el Ministerio de Defensa venezolano, la operación dejó un saldo de 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fallecidos, además de 32 funcionarios cubanos.

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Tras los hechos, el Gobierno encabezado por Rodríguez reactivó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, suspendidas desde 2019. Asimismo, impulsó la reapertura del sector petrolero y minero a la inversión extranjera, en respuesta al interés manifestado por la administración de Donald Trump.

La muerte del coronel Prato Veloz se suma así al balance de víctimas de una operación que continúa generando repercusiones políticas, económicas y sociales en Venezuela.

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