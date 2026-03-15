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Ozuna estrena “Una Aventura”, canción que recuerda sus orígenes en el reguetón

Ozuna lanzó “Una Aventura”, su nuevo sencillo de reguetón que recuerda sus orígenes musicales. La canción ya suma millones de reproducciones y genera conversación entre sus fans.

Ozuna: canción nueva
Foto: cortesía

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
05:45 a. m.
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La superestrella del género urbano Ozuna vuelve a conectar con sus raíces musicales con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Una Aventura”, una canción que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

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El estreno coincide con la celebración de su cumpleaños, una fecha especial que el artista decidió compartir con su público a través de nueva música.

El tema fue presentado oficialmente el 12 de marzo, mientras que el videoclip, grabado en Puerto Rico, se estrenó de forma exclusiva a través de su canal oficial de YouTube. La canción también quedó disponible en las principales plataformas digitales desde las 7:00 p. m. (hora Colombia), permitiendo que sus fanáticos alrededor del mundo puedan escuchar esta nueva propuesta.

“Una Aventura”, el regreso de Ozuna a su sonido original

“Una Aventura” es una canción que gira alrededor de los amores imposibles, esas historias que nacen con intensidad pero que, por distintas circunstancias, no logran concretarse. El tema fue compuesto por Ozuna, Henry Calderón y Johan José Francisco, y apuesta por un sonido de reguetón que recuerda los inicios del artista en la escena urbana.

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Previo a su lanzamiento, el cantante compartió un adelanto en redes sociales que rápidamente se viralizó. Miles de seguidores reaccionaron al fragmento y comenzaron a comentar que el tema les recordaba al Ozuna de sus primeros años.

En redes sociales, algunos usuarios incluso afirmaron que “se siente como el Ozuna prime”, haciendo referencia al estilo que lo llevó a consolidarse como una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel mundial.

El nuevo sencillo de Ozuna ya es tendencia en plataformas

El lanzamiento también ha tenido un impacto importante en plataformas digitales. En menos de 24 horas, el videoclip de “Una Aventura” superó los 2 millones de reproducciones, confirmando el fuerte respaldo que mantiene el artista entre sus seguidores.

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Este estreno llega después de que Ozuna presentara en diciembre su primer álbum colaborativo, “Stendhal”, junto al artista colombiano Beéle, un proyecto que mostró una faceta distinta dentro de su carrera musical.

Con “Una Aventura”, el cantante puertorriqueño parece apostar nuevamente por la esencia que lo llevó al éxito global, conectando con el reguetón clásico y con una narrativa romántica que ha sido parte fundamental de su identidad artística.

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