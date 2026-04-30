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Gotay ‘El Auténtiko’ aterriza en Bogotá con dos shows exclusivos

Gotay ‘El Auténtiko’ llega a la capital de la República para los aficionados del reguetón vieja escuela.

Gotay
Foto: The Goat Sound

Noticias RCN

abril 30 de 2026
07:49 p. m.
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El artista puertorriqueño Gotay ‘El Auténtiko’ se alista para presentarse en la capital colombiana con un formato íntimo que promete cercanía total con el público. El cantante llegará directamente desde Puerto Rico para ofrecer dos espectáculos en Bogotá, pensados para sus seguidores más fieles y con un cupo limitado de asistentes.

Las presentaciones se llevarán a cabo en la discoteca The Goat Sound, ubicada en la localidad de Suba, un espacio que se ha venido posicionando como punto de encuentro para eventos urbanos en la ciudad. El formato tipo showcase permitirá disfrutar de una experiencia más cercana, donde el artista interpretará sus canciones más representativas en un ambiente exclusivo.

Un formato cercano para los fanáticos

A diferencia de los conciertos masivos, este tipo de presentación busca generar una conexión directa entre el artista y el público. La propuesta de Gotay apunta precisamente a eso: un show más personal, en el que los asistentes puedan vivir de cerca la energía y el estilo que lo han consolidado dentro del género urbano.

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El evento contará con un aforo limitado, lo que convierte cada una de las fechas en una oportunidad especial para quienes siguen su carrera. La cercanía del escenario y la dinámica del lugar prometen una experiencia distinta a la habitual en grandes recintos.

Fechas, precios y acceso a las entradas

Los espectáculos están programados para el sábado 2 y domingo 3 de mayo, coincidiendo con un fin de semana que promete alta actividad nocturna en la ciudad. Los precios de las entradas oscilan entre los $80.000 y $100.000, dependiendo de la disponibilidad y el tipo de acceso.

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Quienes deseen asistir podrán adquirir sus boletos a través de los canales digitales del establecimiento: aquí. Se recomienda gestionar la compra con anticipación, teniendo en cuenta el cupo reducido dispuesto para ambas jornadas.

Con esta doble presentación, Bogotá suma un nuevo evento a su agenda musical, consolidándose como un destino clave para artistas internacionales del género urbano.

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