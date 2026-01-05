Las cinco fan zones gratuitas que tendrá Nueva York en el Mundial 2026

A poco más de un año para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Nueva York comenzó a definir parte de su estrategia para acercar el torneo a los aficionados. Este lunes, autoridades locales y el comité organizador confirmaron la instalación de cinco zonas oficiales para fanáticos, conocidas como “Fan Fests”, que tendrán acceso gratuito y estarán distribuidas en distintos puntos de la ciudad durante la competencia, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio surge en medio de crecientes cuestionamientos por los altos costos asociados al evento, especialmente en lo relacionado con entradas y transporte. Frente a este panorama, el alcalde Zohran Mamdani destacó la importancia de garantizar espacios incluyentes para que la ciudadanía pueda disfrutar del torneo sin barreras económicas.

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Fan zones gratuitas en los cinco distritos

Las zonas de aficionados estarán ubicadas estratégicamente en escenarios emblemáticos de la ciudad, como el complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center en Queens y el icónico Rockefeller Center en Manhattan. A estos se suman espacios en el Bronx, el Parque Comunitario del Hospital Universitario de Staten Island y el parque del Puente de Brooklyn.

Según lo explicado por las autoridades, inicialmente estos espacios no estaban contemplados como gratuitos, pero la decisión final apunta a fomentar una experiencia colectiva y accesible. La iniciativa permitirá a miles de aficionados seguir los partidos en pantallas gigantes, participar en actividades culturales y vivir el ambiente mundialista sin necesidad de adquirir una entrada a los estadios.

Para organizar el ingreso, el comité habilitó una plataforma digital en la que los interesados podrán reservar su cupo, teniendo en cuenta que el aforo será limitado en cada sede.

Costos de transporte y debate por la accesibilidad

El anuncio de las fan zones también se da en un contexto de polémica por el aumento en los costos de transporte hacia el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey y sede de ocho partidos, incluida la final del campeonato. El precio del trayecto en tren desde Nueva York pasó de una tarifa habitual de 12,90 dólares a cerca de 150 dólares ida y vuelta durante el evento.

Las autoridades locales justificaron esta medida señalando los altos costos logísticos, estimados en 48 millones de dólares, necesarios para garantizar la operación del sistema durante el torneo. Sin embargo, la decisión ha generado críticas entre aficionados y dirigentes políticos, que consideran que estos valores limitan el acceso al espectáculo.

A pesar de las tensiones, tanto Nueva York como Nueva Jersey proyectan una masiva llegada de visitantes, superior al millón de personas, así como un impacto económico que superaría los 3.000 millones de dólares. En ese escenario, las fan zones gratuitas se perfilan como una alternativa clave para democratizar la experiencia de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.