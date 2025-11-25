¡Inédito! Beéle y Ozuna hacen oficial el esperado tracklist de su nuevo álbum colaborativo

Brandon de Jesús López Orozco, más conocido por su nombre artístico Beéle, ha hecho historia con su música, pues no solo se ha convertido en el primer artista en llenar siete Movistar Arena consecutivos, sino que también es uno de los artistas más importantes de la región al conquistar diferentes listas musicales a nivel global.

Ahora, el intérprete de ‘Morena’ ha vuelto a impactar con sus nuevas colaboraciones de alto impacto ya que llegará junto Ozuna para dar vida a su primer álbum colaborativo que promete una interesante mezcla entre las notas frescas del afrobeat y el ritmo clásico del reggaetón.

Beéle y Ozuna lanzan adelanto de su álbum

En los días más recientes, los dos artistas han sorprendido a sus fieles fanáticos al dar a conocer la portada oficial de ‘Stendhall’, su nuevo álbum musical que incluirá 14 canciones en las que sus característicos ritmos se fusionarán para dar vida a uno de los álbumes colaborativos más esperados dentro de la industria.

El novedoso disco estará disponible, en todas las plataformas musicales, el próximo 5 de diciembre por lo que ya existe un adelanto de lo que se escuchará en este nuevo proyecto ya que ambos cantantes hicieron oficial el lanzamiento de ‘Enemigos’, la cuarta canción de su álbum.

En compañía del exitoso Ovy on the Drums, esta melodía, que dura un poco más de 3 minutos, ya se encuentra dentro del top 20 de las tendencias musicales de YouTube y demás plataformas musicales. Esta canción evoca los más populares ritmos caribeños que distinguen al barranquillero y los novedosos beats que Ovy suele implementar en cada una de sus obras.

Como era de esperarse, el videoclip oficial de la canción ya se encuentra disponible y deja ver a los cantantes, quienes disfrutan de una tarde en el mar al realizar diferentes actividades acuáticas sobre un yate.

Uno de los elementos más llamativos de este éxito es la interpolación que ambos usan dentro de la colaboración ya que utilizan un popular fragmento de la canción ‘Los infieles’ de Aventura.

¿Cuál es el tracklist oficial del álbum entre Beéle y Ozuna?

En la más reciente publicación colaborativa de ambos cantantes, en sus cuentas oficiales de Instagram, se observan los nombres oficiales de las 14 canciones que componen el esperado álbum.

Bajo una atmósfera contemporánea, este álbum refleja las raíces musicales del barranquillero que se representan por medio del mar y la playa, mientras que el puertorriqueño se une a esta explosiva mezcla por medio de simbolismos como la luna, las estrellas y el fuego.