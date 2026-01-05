Incendio en Toscana: 3.500 evacuados entre Lucca y Pisa

Las autoridades italianas confirmaron este viernes la evacuación de unas 3.500 personas en la región de Toscana, donde un incendio forestal arrasa desde hace más de un día las montañas situadas entre las ciudades de Lucca y Pisa. El fuego ya ha consumido más de 800 hectáreas en esta zona turística del centro del país.

Viento aviva las llamas hacia Asciano

El ayuntamiento de San Giuliano Terme informó en un comunicado que “unas 3.500 personas se vieron afectadas” y que “el viento (…) empuja las llamas ladera abajo” en dirección al pueblo de Asciano.

Para contener el avance del fuego, tres aviones cisterna y un helicóptero continúan rociando la zona, mientras 19 vehículos de bomberos trabajan en tierra con apoyo del ejército y la policía en las labores de evacuación.

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Refugios temporales para los evacuados

Dos pabellones deportivos fueron acondicionados para recibir a los afectados. Allí permanecen al menos 107 personas que no pudieron regresar a sus viviendas.

Las autoridades locales mantienen activos los operativos de emergencia y piden a la población seguir las recomendaciones de los equipos técnicos para evitar riesgos adicionales.