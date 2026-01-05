Cundinamarca activa plan especial de éxodo y retorno en el corredor Mosquera – Girardot

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, puso en marcha un plan especial de éxodo y retorno para el puente festivo, con foco prioritario en el corredor Mosquera – Girardot, afectado por las lluvias de los últimos días.

Este tramo, por el que se estima la movilización de más de 115 mil vehículos durante el fin de semana, había registrado derrumbes que obligaron a cierres preventivos.

Tras el trabajo de más de cien personas de distintas entidades, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel anunció la reapertura de la vía con paso bidireccional desde las 8:00 a. m.

Autoridades insisten en precaución y control de tráfico

Los puntos críticos están bajo control, aunque sectores como el km 96 (Chantilly) y el km 74 (Pantanos) operan con manejo de tráfico regulado y presencia de maquinaria en vía. Las autoridades reiteran el llamado a transitar con precaución y reducir la velocidad.

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“El objetivo es garantizar la movilidad sin comprometer la seguridad. Hemos logrado habilitar el corredor, pero seguimos en una condición especial que requiere máxima atención de los conductores y respeto por las indicaciones en vía. Estamos listos para tomar decisiones en tiempo real ante cualquier eventualidad, mantendremos a la comunidad informada sobre las novedades”, señaló Fernanda Bautista, Secretaria (e) de Movilidad de Cundinamarca.

Más de 4.000 vehículos se han movilizado durante la jornada, evidenciando la efectividad de la operación articulada entre la Secretaría de Movilidad Contemporánea, ICCU, Concesión Devisab, Policía de Tránsito, Bomberos y Gestión del Riesgo.

Medidas de movilidad para el puente festivo

El plan contempla acciones específicas:

Corredor La Mesa:

Éxodo: Pare y siga entre La Mesa (K66+300) y La Vara, jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo.

Retorno: Reversible continuo desde Apulo (K32+000) hasta Mosquera (Puente Balsillas K113+000), domingo 3 de mayo, de 10:00 a. m. a 11:59 p. m.

Corredor Soacha:

Retorno: Reversible continuo desde la intersección Avenida Canoas hasta la avenida San Marón, sentido Mondoñedo – Soacha, domingo 3 de mayo, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Restricciones de carga: Para vehículos de 3,4 toneladas o más en corredores Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha, así como Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao, en horarios específicos entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

Pico y placa regional: El domingo 3 de mayo aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá:

Placas pares: 12:00 m. a 4:00 p. m.

Placas impares: 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

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Las autoridades recordaron que durante el mismo puente festivo en 2025 se registraron cuatro fallecidos y 27 lesionados, con alta participación de motociclistas.

Reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito y planear los viajes con anticipación son medidas clave para proteger la vida en las vías.