Pareja española no pudo viajar a Puerto Rico por creerle a ChatGPT sobre requisitos migratorios

Por no verificar la información, tuvieron que reprogramar su vuelo.

Foto: Alejandro Cid / Facebook

agosto 18 de 2025
07:35 a. m.
El uso de ChatGPT como única fuente de información ocupa un lugar central en el debate sobre los sistemas de Inteligencia Artificial y la manera en la que deben o no ser utilizados.

En agosto del 2025, según datos de la consultora Demandsage, el sistema IA de la compañía OpenAI ha tenido un promedio de 800 millones de usuarios activos cada semana y es utilizado por cerca de 122,58 millones de personas cada día.

Sin embargo, una investigación revelada por Exploding Topics reveló que su tasa de precisión es de apenas un 88%. Lo que quiere decir que casi dos de cada diez preguntas podrían tener una respuesta errada o con imprecisiones.

ChatGPT le jugó una mala pasada a pareja de españoles que iba de viaje a Puerto Rico:

Cuenta de ello, el drama vivido por el creador de contenido gallego conocido en redes como Flexcidine y su pareja, al fiarse de la Inteligencia Artificial sobre los requisitos para españoles que quieren viajar a Puerto Rico.

En un video que compartieron en sus redes sociales, advirtieron que fue en el aeropuerto, poco antes de abordar, que se entraron del error cometido por ChatGPT, por el que no lograron abordar su vuelo con destino a la isla caribeña.

“Eso me pasa por no informarme más, mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no. No me vuelvo a fiar de ese cabr@#$%. A veces yo lo insulto, le digo que es inútil y que me informe bien, pero esa es su venganza”, se escucha admitir, con dolor a la pareja de Flexcidine.

No verificar la información les habría salido caro:

Al no verificar la información, se vieron obligados a reprogramar el viaje, esta vez, guiándose por la información disponible en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el que se establece que, si bien los turistas españoles no necesitan de una visa para acceder a este territorio incorporado a los EE. UU.:

“Desde el 12 de enero de 2009 es necesaria la obtención previa del permiso de viaje a EEUU a través del programa ESTA, cuyo trámite obligatorio debe realizarse por Internet”.

