Paso a paso para hacer las fotos Polaroid virales junto a celebridades con IA: es gratis

La nueva tendencia viral de la inteligencia artificial que conquista TikTok e Instagram.

FOTO: Creada con inteligencia artificial

septiembre 14 de 2025
05:18 p. m.
En los últimos meses, la inteligencia artificial se ha convertido en la herramienta favorita de millones de usuarios para crear contenido creativo y original. Tras fenómenos como los retratos estilo Ghibli o las ilustraciones tipo muñeco de acción, ahora las redes sociales están inundadas con una tendencia retro que revive la nostalgia: las fotos Polaroid con celebridades generadas por IA.

Lo que hace tan atractivo este fenómeno es la mezcla perfecta entre realismo y estética vintage. Estas imágenes evocan la sensación de recuerdos auténticos, como si hubieran sido tomadas con una cámara instantánea en la vida real. El detalle del marco blanco, los tonos nostálgicos y la iluminación difusa hacen que cada creación luzca única y sorprendentemente verosímil.

Cómo hacer tu foto Polaroid con un famoso en Gemini

Si quieres unirte a esta tendencia viral, el proceso para crear tu propia foto Polaroid con tu artista favorito es sencillo y accesible. Solo necesitas ingresar a Gemini, iniciar sesión con tu cuenta de Google y seguir estos pasos:

  1. Sube una fotografía tuya y otra de la celebridad elegida.
  2. Redacta un prompt solicitando el estilo Polaroid.
  3. Genera la imagen y repite el proceso hasta lograr el resultado deseado.

El prompt recomendado para obtener un acabado más realista es:

Haz una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una foto normal, sin un tema o propiedad claros. La foto debe tener un ligero efecto de desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, esparcida por toda la foto. No cambies la cara. Reemplaza el fondo detrás de las dos personas con una cortina blanca. Con ese tipo cerca de mí y abrazándome.

En caso de preferirlo en inglés, puedes usar:

Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the faces nor facial expressions. Change the background behind those two people with white curtains.

Celebridades se unieron al trend de las fotos Polaroid

En Colombia, algunas celebridades se aprovecharon para unirse a esta tendencia y han mostrado los resultados de lo que sería un grato recuerdo, como fue el caso del humorista Polilla, quien subió una foto junto a su fallecida esposa, Fabiola Posada.

Otro de los famosos que se aprovechó de esta herramienta de la inteligencia artificial fue el cantante Rafael Santos, quien subió una foto siendo abrazado por sus padres, Diomedes Díaz y Patricia Isabel Acosta.

