CANAL RCN
Tendencias

El truco viral para convertir cualquier foto en un muñeco coleccionable gratis

Convierte tus fotos en muñecos coleccionables al estilo Bandai con inteligencia artificial.

James Rodríguez figura 3D con IA
FOTO: @Mugdany - X

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
09:45 p. m.
En los últimos días, las redes sociales se han llenado de imágenes virales donde personas, mascotas e incluso personajes animados aparecen convertidos en figuras de acción con caja incluida.

Lo que muchos no saben es que este efecto no requiere programas costosos ni conocimientos avanzados: basta con usar Google Gemini y un prompt bien diseñado. Con esta herramienta gratuita, cualquier foto puede transformarse en un muñeco hiperrealista digno de una colección.

Cómo funciona Gemini para crear figuras de acción

El secreto detrás de este truco es la calidad de la foto base y la precisión del prompt. Gemini utiliza la imagen de referencia para mantener la postura, la expresión y los detalles del personaje, reproduciéndolos en un entorno que simula las populares cajas de juguetes estilo Bandai. Lo sorprendente es que no solo funciona con personas: también puedes transformar a tu mascota, un dibujo, un personaje de anime o incluso un objeto en una figura coleccionable.

Para iniciar, es fundamental elegir una fotografía de cuerpo completo y en buena resolución. Esta servirá como base para que la inteligencia artificial recree la figura sin inventar detalles innecesarios. A partir de ahí, el prompt específico será el encargado de darle el estilo de juguete realista con caja incluida.

Paso a paso para crear tu muñeco en Gemini

  1. Escoge la foto adecuada: debe mostrar de manera clara al personaje, persona o mascota que quieras convertir.
  2. Introduce el prompt viral:

    Crea una figura comercializada a escala 1/7 del personaje de la foto, en un estilo y entorno realistas. Coloca la figura sobre la mesa de un ordenador, utilizando una base circular de acrílico transparente sin ningún texto. En la pantalla del ordenador, muestra el proceso de modelado ZBrush de la figura, que también debe tener las mismas facciones de la foto. Junto a la pantalla del ordenador, coloca una caja de embalaje de juguete estilo Bandai impresa con la ilustración original, y con unos colores parecidos a los del personaje. En la caja debe poner como nombre [Nombre]

  3. Carga tu imagen de referencia: al pulsar en la opción “Imagen”, selecciona la foto deseada desde tu galería.
  4. Personaliza detalles: puedes cambiar el nombre en la caja, los colores o la disposición de los elementos para hacerlo más único.

En pocos segundos, Gemini generará la figura virtual, lista para compartir en redes sociales o guardar como recuerdo.

Consejos para lograr resultados más realistas

Aunque el proceso es sencillo, hay algunos trucos para mejorar el resultado:

  • Usa fotos completas y bien iluminadas.
  • Ajusta el prompt para variar la escala, el fondo o la base de la figura.
  • Inspírate en empaques reales de Bandai u otras marcas para darle un acabado más profesional.

Evita usar imágenes de terceros sin autorización, ya que Gemini respeta la privacidad y no procesa fotos de personas reales obtenidas en Internet.

Este fenómeno recuerda al boom de ilustraciones estilo Ghibli, pero ahora con un enfoque más coleccionable. Lo mejor es que puedes hacerlo gratis, de manera creativa y con resultados sorprendentes.

