“Cláveme una demanda”: discusión se sale de control en La Casa de los Famosos

La octava semana en La Casa de los Famosos Colombia ya dio inicio y la más reciente eliminación de Lorena Altamirano ha generado amplias especulaciones y enfrentamientos entre los participantes.

Por esto, la tensión del lugar se salió de control ya que se desarrolló una polémica discusión que involucró a una amplia cantidad de jugadores.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos?

Minutos posteriores a la más reciente eliminación, los participantes protagonizaron un polémico enfrentamiento ya que Alejandro Estrada y Juanda Caribe tuvieron serias diferencias al recordar las palabras iniciales del actor que expresaron su falta de interés por involucrarse sentimentalmente con Yuli Ruiz.

Así mismo, Valentino Lázaro tomó partido de la polémica ya que decidió defender lo que Caribe estaba diciendo en contra del actor.

“Cláveme una demanda que tengo cómo defenderme, bobo… vea cómo pierde la calma. Juanda, estás quedando mal ante Colombia y usted es un baboso”, manifestó Estrada.

Así mismo, la discusión también desarrolló un enfrentamiento entre Yuli y Mariana ya que varios famosos cuestionaron la relación que actualmente sostiene Alejandro y la creadora de contenido. Ante esto, Ruíz reaccionó contra todos aquellos que han opinado sobre su vínculo sentimental.

“Pero pobre soy yo, por qué te preocupas tú. Por qué se meten en mi relación, lo que yo tenga con Alejo acá a nadie le importa… son unos metidos”, expresó la mujer.

Por su parte, Mariana Zapata también tuvo una participación ya que Ruíz cuestionó su actitud al acercarse a Estrada para indagar por su gusto real por la antioqueña.

Por supuesto, el tenso ambiente generó que varios participantes expresaran su inconformidad con el cruce de palabras que involucró a más de cinco celebridades.

¿Cómo fue la eliminación de Lorena Altamirano?

La más reciente jornada de eliminación sembró gran temor e incertidumbre entre todos los participantes en riesgo de abandonar el juego, pues las disputadas votaciones llevaron a que Juan Palau y Lorena Altamirano fueran los últimos famosos en ingresar a la casa.

Con una amplia diferencia en los puntajes, Lorena fue la persona que abandonó para siempre las instalaciones del programa. Por esto, su última decisión fue dejar nominada a Alexa Torres con quien protagonizó varias discusiones en las semanas recientes.