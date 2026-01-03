Sacudida en la Casa de los Famosos Colombia: este fue el participante eliminado este domingo 1 de marzo

La tensión en la casa más famosa del país alcanzó su punto máximo este domingo. Tras una semana cargada de estrategias fallidas, alianzas fracturadas y una convivencia que se torna cada vez más hostil, la gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia dejó un vacío irreparable en la competencia.

La jornada comenzó con el tradicional posicionamiento, un momento en el que la honestidad brutal suele ser la protagonista. Los participantes nominados se enfrentaron a los argumentos de sus compañeros, quienes no dudaron en señalar las razones por las cuales consideraban que debían abandonar el formato.

La placa de nominados, que para esta octava semana incluía nombres fuertes como Lorena Altamirano, Juan Palau, Manuela Gómez, Valentino Lázaro, Yuli Ruiz, Tebi Bernal y Alexa Torrex, mantenía a la audiencia y a los habitantes en un estado de nerviosismo absoluto.

Este fue el participante eliminado en La Casa de los Famosos 2026

En una noche donde las emociones estuvieron a flor de piel, el público dictó su veredicto final, resultando en la salida de Lorena Altamirano, quien se convirtió en la décima salida.

La participante obtuvo un poco más del 3% de las votaciones, uno de los más bajos en lo que va de la temporada.

Al cruzar la puerta de salida, Lorena dejó un mensaje cargado de sentimientos encontrados, despidiéndose de sus aliados y lanzando una última advertencia a quienes, según ella, no están jugando de manera frontal.

El momento del anuncio fue recibido con lágrimas por parte de algunos compañeros como Juanse Laverde, quien compartió la mayor parte del tiempo con ella.