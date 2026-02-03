Papa León XIV inaugurará la Sagrada Familia en Barcelona: esta es la fecha

El viaje pastoral a España del papa León XIV, adelantado a comienzos de año por el arzobispo de Madrid, ya tiene fecha oficial: será del 6 al 12 de junio.

Según confirmó el medio oficial Vatican News, el Pontífice iniciará su agenda en la capital española y posteriormente se trasladará a Barcelona para un acto de alto simbolismo: la inauguración de la torre más alta y reciente de la basílica de la Sagrada Familia.

¿Cuándo estará el papa León XIV en la Sagrada Familia para su inauguración?

En Barcelona, León XIV encabezará la inauguración de la torre central de la Sagrada Familia, que con sus 172,5 metros se convirtió recientemente en la iglesia más alta del mundo, superando al templo de Ulm, en Alemania.

La estructura fue coronada el pasado 20 de febrero y, aunque aún permanecen andamios en su entorno, estos serán retirados progresivamente antes del 10 de junio, fecha prevista para la bendición oficial.

La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto catalán Antoni Gaudí, declarado “venerable” por la Iglesia católica en 2025, primer paso en su proceso de canonización. La Junta Constructora del templo expresó que quiere “manifestar su gratitud al Papa León XIV por la aceptación de la invitación” y confirmó su participación en el acto central de la conmemoración.

No será la primera vez que un pontífice visite el emblemático templo barcelonés. En 1982, Juan Pablo II acudió a la basílica en el marco de su primer viaje oficial a España. Años más tarde, en 2010, Benedicto XVI presidió la ceremonia de dedicación que abrió el recinto al culto.

Canarias, foco en la migración

La gira incluirá también una escala en las Islas Canarias, archipiélago situado frente a la costa de África occidental y considerado un punto clave en la ruta migratoria hacia Europa. Durante su estancia, León XIV visitará Tenerife y Gran Canaria, según detalló Vatican News.

El pontífice estadounidense, elegido en mayo como nuevo líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, ha mantenido una postura firme en defensa de los migrantes, una causa que también marcó el pontificado de Francisco. Su presencia en Canarias busca subrayar ese compromiso en uno de los enclaves más sensibles del fenómeno migratorio en el continente.

Con esta visita, León XIV no solo reforzará los lazos históricos entre la Santa Sede y España, sino que también pondrá el acento en dos ejes simbólicos de su pontificado: la valorización del legado espiritual y cultural europeo, representado en la obra de Gaudí, y la atención pastoral a las periferias, encarnada en la realidad migratoria de las islas atlánticas.