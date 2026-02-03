Así fue el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo: 400.000 personas y récord histórico en México

La noche del 1 de marzo de 2026 quedó marcada en la historia de la música latina. La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la capital mexicana y logró convocar a 400.000 personas, según cifras oficiales.

El espectáculo no solo cerró su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran', sino que estableció un nuevo récord de asistencia en el corazón de la ciudad.

De acuerdo con el Gobierno de la capital, “400.000 personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución (Zócalo) hasta el Monumento a la Revolución”, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Un Zócalo histórico: 400.000 voces coreando a Shakira

El evento, organizado en conjunto con el Gobierno de la CDMX y patrocinadores privados, no tuvo venta de boletería. Se instalaron pantallas gigantes en distintos puntos del Centro Histórico e incluso hasta el Monumento a la Revolución para que nadie se quedara sin vivir la experiencia.

Shakira abrió la noche con La Fuerte y recorrió clásicos como Hips Don’t Lie, La Tortura e Inevitable, junto a éxitos recientes como Te Felicito, Copa Vacía y Acróstico.

Con esta cifra, la barranquillera superó registros históricos en el Zócalo, dejando atrás convocatorias como la de Los Fabulosos Cadillacs en 2023 y la de Grupo Firme en 2022. También duplicó su propio récord de 2007, cuando reunió a 210.000 asistentes en el mismo lugar.

Estreno exclusivo con Beéle y récord Guinness para su gira

Uno de los momentos más comentados fue la aparición sorpresa de Beéle, con quien interpretó en exclusiva el tema 'Algo Tú' ante miles de fanáticos.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran, que acompañó este espectáculo, obtuvo además un récord Guinness como la gira latina más exitosa de todos los tiempos, con ingresos de 421,6 millones de dólares y 3,3 millones de boletos vendidos a nivel mundial.

“El concierto de Shakira fue todo un éxito. 400.000 personas se reunieron en el Zócalo para cantar y bailar junto a una artista de talla internacional”, destacó el Gobierno capitalino, asegurando que México “siempre te recibirá con los brazos abiertos”.