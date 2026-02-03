CANAL RCN
Economía

¡Ojo trabajadores! Las 10 razones legales por las que lo pueden despedir

Despido con justa causa en Colombia: las 10 faltas que muchos empleados desconocen

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
06:42 a. m.
En Colombia, no todos los despidos implican indemnización. Aunque muchos trabajadores creen que solo las faltas graves y evidentes llevan a la terminación del contrato, la ley contempla causales de despido poco conocidas que pueden justificar la finalización unilateral del vínculo laboral.

Estas situaciones están reguladas por el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece cuándo un empleador puede despedir a un trabajador con justa causa, sin obligación de pagar indemnización.

Se trata de conductas que afectan la confianza, la disciplina y el normal desarrollo de la relación laboral.

Causales de despido justificado que muchos empleados desconocen

Presentar documentos falsos: si un trabajador incurre en engaño al entregar certificados falsos para ser contratado o para obtener beneficios indebidos, la empresa puede despedirlo, incluso años después de su vinculación.

Actos de violencia o malos tratos en el trabajo: cualquier agresión, injuria, maltrato o grave indisciplina contra el empleador, directivos o compañeros es causal directa de despido.

Violencia fuera del entorno laboral: la ley también contempla actos graves de violencia o injuria cometidos fuera del trabajo contra el empleador, socios o representantes de la empresa.

Daños materiales intencionales: causar daños a edificios, maquinaria, herramientas o materias primas, o actuar con negligencia grave que ponga en riesgo la seguridad, justifica la terminación del contrato.

Actos inmorales o delictivos: robos, fraudes u otras conductas delictivas dentro del lugar de trabajo o durante la ejecución de las labores son faltas graves.

Despido sin indemnización: otras razones legales que aplican en Colombia

De acuerdo con la ley, incumplir obligaciones también puede llevar al despido.

Faltas graves pactadas internamente: cualquier falta calificada como grave en contratos, reglamentos internos, convenciones colectivas o fallos arbitrales es válida como causal.

Detención preventiva prolongada: si el trabajador es detenido preventivamente por más de 30 días, o arrestado por más de ocho días, puede ser despedido, salvo que luego sea absuelto.

Revelar secretos empresariales: divulgar información técnica o comercial que perjudique a la empresa es una de las causales más delicadas y menos conocidas.

Bajo rendimiento intencional: cuando el trabajador reduce deliberadamente su rendimiento y no corrige la situación tras los llamados formales, el despido puede ser legal.

Estas causales de despido con justa causa en Colombia demuestran que no solo los errores evidentes ponen en riesgo un empleo.

Por tales motivos, conocer la ley es clave para proteger los derechos laborales y evitar sanciones que pueden costar el puesto de trabajo.

