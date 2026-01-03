Cantante de vallenato tuvo fuerte accidente en carreteras del país: "tengo una segunda oportunidad de vida"

En la madrugada de este domingo 1 de marzo de 2026, la reconocida cantante de música vallenata Natalia Curvelo vivió momentos de angustia tras verse involucrada en un accidente de tránsito mientras se desplazaba por las vías del departamento del Cesar.

Afortunadamente, tanto la artista como los miembros de su equipo de trabajo que la acompañaban resultaron ilesos, pese a la magnitud del impacto que dejó considerables daños materiales en el vehículo.

El siniestro se registró aproximadamente a las 3:00 a.m., en el tramo vial que comunica al municipio de Bosconia con el sector de Cuatro Vientos. Según los reportes preliminares y lo expuesto por el equipo de la artista, Curvelo regresaba de cumplir con una exitosa presentación musical en el municipio de El Banco, Magdalena.

El accidente se produjo cuando una vaca se atravesó de manera repentina en la calzada. Debido a la escasa visibilidad de la zona y la velocidad del trayecto, el conductor de la camioneta de alta gama en la que viajaba la cantante no pudo esquivar al animal, colisionando de frente contra él.

El fuerte impacto provocó que la parte frontal del vehículo quedara prácticamente destruida, activando los sistemas de seguridad que protegieron la integridad de los ocupantes.

La artista se pronunció en sus redes sociales

Pocas horas después del incidente, Natalia Curvelo se pronunció a través de sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores, familiares y amigos. Con una fotografía en la que se le ve abrazando a su hijo, la cantante expresó su profunda gratitud por haber salido ilesa de una situación que pudo haber tenido consecuencias fatales.

"Gracias Dios por esta segunda oportunidad. Estamos bien, el susto fue muy grande pero el respaldo de Dios es mayor", manifestó la intérprete de éxitos como "La que se queda".

Sin embargo, Curvelo también aprovechó el espacio para lanzar una fuerte crítica a la falta de control sobre el ganado en las carreteras de la región.

La artista señaló la irresponsabilidad de algunos dueños de fincas que permiten que sus animales deambulen por las vías nacionales, especialmente en horarios nocturnos, convirtiéndose en "trampas mortales" para los viajeros. Además, mencionó que la atención de las autoridades viales en el lugar tardó más de lo esperado.