CANAL RCN
Tendencias

Cantante de vallenato tuvo fuerte accidente en carreteras del país: "tengo una segunda oportunidad de vida"

La artista relató los momentos de angustia que vivió junto a su equipo luego que su camioneta chocara.

Vallenato al Parque se vivirá en Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
07:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la madrugada de este domingo 1 de marzo de 2026, la reconocida cantante de música vallenata Natalia Curvelo vivió momentos de angustia tras verse involucrada en un accidente de tránsito mientras se desplazaba por las vías del departamento del Cesar.

Afortunadamente, tanto la artista como los miembros de su equipo de trabajo que la acompañaban resultaron ilesos, pese a la magnitud del impacto que dejó considerables daños materiales en el vehículo.

Se confirmó el asesinato de un cantante: recibió un disparo en la cabeza
RELACIONADO

Se confirmó el asesinato de un cantante: recibió un disparo en la cabeza

El siniestro se registró aproximadamente a las 3:00 a.m., en el tramo vial que comunica al municipio de Bosconia con el sector de Cuatro Vientos. Según los reportes preliminares y lo expuesto por el equipo de la artista, Curvelo regresaba de cumplir con una exitosa presentación musical en el municipio de El Banco, Magdalena.

El accidente se produjo cuando una vaca se atravesó de manera repentina en la calzada. Debido a la escasa visibilidad de la zona y la velocidad del trayecto, el conductor de la camioneta de alta gama en la que viajaba la cantante no pudo esquivar al animal, colisionando de frente contra él.

El fuerte impacto provocó que la parte frontal del vehículo quedara prácticamente destruida, activando los sistemas de seguridad que protegieron la integridad de los ocupantes.

La artista se pronunció en sus redes sociales

Pocas horas después del incidente, Natalia Curvelo se pronunció a través de sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores, familiares y amigos. Con una fotografía en la que se le ve abrazando a su hijo, la cantante expresó su profunda gratitud por haber salido ilesa de una situación que pudo haber tenido consecuencias fatales.

"Gracias Dios por esta segunda oportunidad. Estamos bien, el susto fue muy grande pero el respaldo de Dios es mayor", manifestó la intérprete de éxitos como "La que se queda".

Sin embargo, Curvelo también aprovechó el espacio para lanzar una fuerte crítica a la falta de control sobre el ganado en las carreteras de la región.

Murió un legendario actor de cine y televisión: desgarrador mensaje de su familia
RELACIONADO

Murió un legendario actor de cine y televisión: desgarrador mensaje de su familia

La artista señaló la irresponsabilidad de algunos dueños de fincas que permiten que sus animales deambulen por las vías nacionales, especialmente en horarios nocturnos, convirtiéndose en "trampas mortales" para los viajeros. Además, mencionó que la atención de las autoridades viales en el lugar tardó más de lo esperado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Inteligencia Artificial dio a conocer quién será el eliminado de este domingo en la Casa de los Famosos

Shakira

Concierto gratuito de Shakira: horarios y recomendaciones para ver a la colombiana

La casa de los famosos

Escenas románticas de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz generan furor en redes: videos

Otras Noticias

Bogotá

Caso de frambuesas con talio: empresa de domicilios revela nuevos envíos ligados a Zenaida Pava

Noticias RCN conoció en exclusiva la respuesta enviada por la empresa Rappi Go al ente acusador en el caso de las frambuesas envenenadas con talio.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 1 de marzo de 2026

¡Usted pudo ser uno de los primeros ganadores del mes tras el sorteo del Super Astro Luna de este 1 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Argentina

Nahuel Gallo, gendarme argentino, fue excarcelado en Venezuela

Cuidado personal

Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación

Fútbol femenino

Colombia debutó con aplastante derrota en la SheBelieves Cup 2026 ante Canadá: mire los goles