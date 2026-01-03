Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación

La aparición de arrugas se ha convertido en una de las principales preocupaciones por parte de millones de pacientes, quienes optan por utilizar y someterse a un sin fin de tratamientos para ocultar estas marcas en la piel. El uso de colágeno se ha vuelto popular entre estas prácticas ya que se ha generado la creencia de que sirve como tratamiento antiarrugas.

Sin embargo, una reciente investigación reveló que, aunque esta proteína mejora la apariencia de la piel, el colágeno no tiene la capacidad de evitar que se generen nuevas arrugas en el rostro.

Beneficios del colágeno para la piel

El colágeno es definido como la proteína más abundante del cuerpo humano y llega a representar aproximadamente el 30% del contenido total de estas. Algunas de sus funciones principales son proporcionar estructura, firmeza y elasticidad a diversos tejidos como la piel, los huesos, los tendones, los cartílagos, los vasos sanguíneos, ligamentos y córnea.

Aunque se produce de forma natural, el colágeno disminuye con la edad y el existente se descompone a un ritmo más rápido. Según investigaciones, durante la menopausia, la piel pierde alrededor de un tercio del colágeno, de modo que, esto ha incentivado el uso de diferentes suplementos y productos que prometen un aumento en esta proteína para desaparecer las arrugas del rostro.

Ante esto, la Universidad Anglia Ruskin llevó a cabo una investigación para determinar cuáles son los verdaderos beneficios del colágeno sobre la piel. El estudio, que no contó con financiación de la industria, determinó que el colágeno sí tiene beneficios cuando se usa de manera constante para la piel y la osteoartritis.

Mitos desmentidos sobre el uso del colágeno

Así mismo, se desmintieron algunos mitos sobre el uso de este producto ya que en vez de ser utilizado como tratamiento antiarrugas se puede usar como mantenimiento holístico de la piel envejecida y dañada por el sol.

“Si definimos el antienvejecimiento como un producto o técnica diseñado para prevenir la apariencia del envejecimiento, entonces creo que nuestros hallazgos respaldan esta afirmación para algunos parámetros. Por ejemplo, una mejora en el tono y la hidratación de la piel se asocia con una apariencia más juvenil", explicó Lee Smith, profesor de la investigación.