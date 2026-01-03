CANAL RCN
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la derrota de Nacional y empate del Cali

Conozca cómo quedó la tabla del campeonato colombiano tras la jornada dominical.

Foto: Prensa Tolima

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
10:28 p. m.
La Liga BetPlay I-2026 sigue al rojo vivo y la fecha 9 nos dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla, con un liderato que se niega a cambiar de dueño pero que tiene a varios pretendientes respirándole en la nuca.

La jornada dominical comenzó con un vibrante encuentro en el Estadio Departamental Libertad. El Deportivo Pasto ratificó su excelente momento al vencer 3-2 al Cúcuta Deportivo en un partido lleno de alternativas. Con goles de Andrey Estupiñán, Santiago Córdoba y Mayer Gil, el conjunto volcánico llegó a las 18 unidades, presionando momentáneamente al líder.

Sin embargo, el Internacional de Bogotá supo sufrir en su visita a Rionegro. En un duelo donde el portero Wuilker Faríñez fue la gran figura con atajadas determinantes, el equipo capitalino rascó un empate 0-0 ante Águilas Doradas.

Este punto fue suficiente para que el "Inter" mantuviera la primera posición por diferencia de gol (también con 18 puntos), dejando claro que su liderato no es una casualidad.

Cali no pudo en casa y Nacional cayó de visita

En el turno de la tarde-noche, el Deportivo Cali no pudo pasar del empate 1-1 frente a Fortaleza en su propio estadio. El equipo "azucarero" se había puesto en ventaja gracias a un tanto de Avilés Hurtado, pero la visita encontró la paridad al minuto 77 por intermedio de Richardson Rivas.

Este resultado deja al Cali en la octava posición con 12 puntos, todavía dentro del grupo de los ocho, pero con la sensación de haber dejado escapar dos unidades vitales.

Finalmente, el plato fuerte se vivió en el Manuel Murillo Toro. En un choque de trenes, el Deportes Tolima logró imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante un Atlético Nacional que llegaba con la posibilidad de asaltar la punta. Con este resultado, el "Vinotinto y Oro" escala posiciones importantes y se mete de lleno en la pelea por la clasificación, sumando 15 puntos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I

  1. Inter Bogotá - 18 puntos
  2. Pasto - 18 puntos
  3. América - 16 puntos
  4. Once Caldas - 16 puntos
  5. Atl. Nacional - 15 puntos
  6. Junior - 15 puntos.
  7. Tolima - 15 puntos
  8. Bucaramanga - 14 puntos
  9. Cali - 12 puntos
  10. Águilas D - 12 puntos
  11. Millonarios - 11 puntos
  12. Fortaleza - 11 puntos
  13. Llaneros - 10 puntos
  14. Santa Fe - 10 puntos
  15. Jaguares - 10 puntos
  16. Medellín - 7 puntos
  17. Cúcuta - 6 puntos
  18. Pereira - 4 puntos
  19. Boyacá Chicó - 4 puntos
  20. Alianza - 3 puntos

 

