Santa Cruz de Lorica reporta seis mil familias damnificadas por desbordamiento del río Sinú

Santa Cruz de Lorica enfrenta una de las peores emergencias de su historia. Más de seis mil familias, equivalentes a veinticinco mil personas, han resultado damnificadas por el desbordamiento del río Sinú, según confirmó el alcalde Carlos Mario Manzur en entrevista con Noticias RCN.

La situación se agravó tras las descargas históricas de la represa de Urrá registradas en las últimas cuarenta y ocho horas. "Niveles históricos nunca antes vistos en el municipio", aseguró el mandatario local, quien además detalló que el municipio, ubicado en la cuenca baja del río, recibe toda el agua proveniente de los picos más altos de la región.

Infraestructura colapsada y comunidades incomunicadas

Las autoridades municipales trabajan desde el domingo anterior en labores de mitigación del riesgo. La Defensa Civil, junto con la Secretaría de Planeación y la Oficina de Riesgos, adelantan censos de afectación, aunque el proceso avanza lentamente debido a que todo el departamento de Córdoba requiere el mismo levantamiento de información.

"La Defensa Civil se ha quedado corta en recursos humanos", manifestó Manzur, quien solicitó apoyo urgente para acelerar los reportes y garantizar que las ayudas lleguen de manera inmediata a la población afectada.

La infraestructura del municipio presenta graves afectaciones. Varios puentes colapsaron y múltiples vías dejaron de funcionar, generando incomunicación en numerosas zonas. La situación es particularmente crítica en la margen izquierda del río, donde la población depende de planchones para el transporte, servicio que actualmente es "completamente nulo".

El plan de respuesta municipal incluye el reforzamiento de riberas con aproximadamente 30.000 sacos de material. Diez corregimientos ubicados sobre la ribera del río, que albergan más de treinta mil personas, han sido priorizados en estas labores. "Hemos podido subir el nivel de la ribera del río por lo menos en 50 centímetros", explicó el alcalde.

Pérdidas millonarias y llamado urgente de ayuda

Sin embargo, la situación permanece crítica. "Hoy tenemos la ribera del río dos metros más arriba de lo que están las casas, así que nosotros 20 centímetros más que sube el río, Dios no lo permita, ya no vamos a poder contener más", advirtió Manzur.

Las pérdidas económicas son millonarias. Más de siete mil hectáreas están inundadas, afectando principalmente la actividad agropecuaria. Las autoridades han establecido alojamientos temporales, realizando reubicaciones de familias y traslados de animales a zonas seguras.

El director de la Unidad de Gestión de Riesgos, Carlos Carrillo, se trasladó al municipio para coordinar la atención de la emergencia. El alcalde hizo un llamado urgente: "Que miren hacia Córdoba que necesitamos de todo el país".