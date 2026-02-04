CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Ya hay combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de febrero. Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
09:10 p. m.
La expectativa volvió a sentirse en cada rincón del país cuando cayó la noche y llegó uno de los momentos más esperados por miles de apostadores: el sorteo del Super Astro Luna.

Como ocurre cada jornada, la combinación de números y signos despertó ilusiones, cábalas y sueños que se tejieron durante todo el día, esperando que la suerte finalmente tocara la puerta correcta.

Desde la mañana, los puntos de venta registraron movimiento constante. Algunos jugadores confiaron en fechas especiales, otros siguieron rituales personales y no faltaron quienes dejaron todo en manos del azar.

¿Será que usted fue uno de los afortunados en el Super Astro Luna de este 4 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de febrero de 2026

Las balotas comenzaron a moverse a las 10:50 de la noche y estuvieron del lado de los participantes que confiaron en el número XXXX.

Además, la combinación se completó después de que la última balota eligió como signo zodiacal ganador al XXXX.

Los jugadores que acertaron las cuatro cifras junto al signo zodiacal, se llevaron el premio mayor. Mientras tanto, otros también obtuvieron ganancias al coincidir parcialmente con el resultado oficial.

El Super Astro Luna se seguirá jugando a lo largo de la semana

El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más importantes de Colombia, volverá a sortearse en la noche del 5 de febrero de 2026.

Quienes no lograron acertar esta noche, ya comenzaron a pensar en la próxima jornada, con la intención de ajustar sus combinaciones.

Es así como todo está listo para revisar los tiquetes, reclamar los premios en los plazos establecidos y pensar en el número y el signo que se quiere elegir próximamente.

Recuerde que, una vez se sortee el Super Astro Luna de este 5 de febrero, el resultado exacto estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

