Johanna Fadul rompe el silencio por primera vez y habla de su expulsión: “Fue muy corto”

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 están viviendo su cuarta semana de competencia en medio de diferentes polémicas y disputas que, sin duda alguna, han afectado directamente la convivencia del lugar.

No obstante, uno de los hechos más polémicos y comentados de la semana correspondió a la expulsión de Johanna Fadul, quien tuvo que abandonar la casa el pasado lunes al haber protagonizado un discutido comentario con su compañero ‘Campanita’.

Johanna Fadul habla de su expulsión de La Casa de los Famosos

Los participantes del reality más famoso del país siguen atónitos ante la definitiva decisión del ‘Jefe’ de expulsar a la actriz, quien guardó silencio en los días más recientes sobre el viral asunto. No obstante, la mujer decidió tomarse sus redes sociales para hacer un live en TikTok y resolver algunas de las inquietudes más presentes entre sus fanáticos.

Según sus comentarios, sintió que su paso por el juego fue corto ya que, junto a sus compañeros, se encontraba en una importante etapa de adaptación con todos los elementos de la competencia.

Uno de los temas más polémicos correspondió al de su cercanía con Valentino Lázaro ya que dicho acercamiento generó amplias críticas y cuestionamientos por parte de sus fanáticos y su mismo esposo.

“Yo les puedo decir que las emociones brotan a flor de piel y son mucho más intentas. Yo decía ‘A este man lo quiero’. De mi parte fue 100% genuino, real y honesto. Juanse me decía que básicamente era como si yo me estuviera ahogando y él me dejó ahogar sola”, explicó.

Por esto, Fadul reiteró que podrá corroborar la autenticidad de su vínculo cuando el creador de contenido salga de la casa.

Johana Fadul exalta la amistad de Nicolás Arrieta

Por otro lado, la mujer también se tomó un espacio para exaltar el vínculo que forjó con Nicolás Arrieta, pues dejó saber que era el único participante al que saludaba con gran emoción al despertar.

Pese a que explicó que el influencer repele las muestras de cariño, su vínculo dentro de la competencia fue considerado por la mujer como uno de los más reales y genuinos.