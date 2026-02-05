Nominación doble: así quedó la nueva placa en La Casa de los Famosos Colombia

La cuarta semana de juego inició con una contundente sorpresa del ‘Jefe’ ya que dio a conocer que para estos días la dinámica de la competencia iba a cambiar, pues se iban a implementar las jugadas dobles en todas las actividades.

Ante la duda e incertidumbre, Valentino y Beba de la Cruz se convirtieron en los líderes de la semana por lo que, al enterarse de que serían pareja, tuvieron que armar las demás duplas de sus compañeros.

Por esto, las reglas del juego fueron claras ya que el ‘Jefe’ manifestó que la nominación, la salvación y hasta la eliminación de la semana será doble.

¿Cuáles fueron las nominaciones más polémicas?

La jornada de nominación dio inicio y todos los participantes manifestaron su gran temor ante los resultados de la noche, pues se desataron un sin fin de polémicas entre varios jugadores. Este fue el caso de Alexa Torres, quien obtuvo varias nominaciones durante la noche al recibir comentarios por parte de Nicolás Arrieta, Maiker, Juanda y Beba.

Uno de los principales argumentos, por parte de la mayoría de votantes contra la mujer, apelaron a la presunta participación “innecesaria” de la famosa en destinos asuntos “ajenos” que se han desarrollado en los días más recientes de juego.

Otro de los momentos más polémicos correspondió a la nominación de la actriz Marilyn Patiño contra Mariana Zapata, pues la actriz manifestó que posee interés por ver que su compañera “se ahorre sus comentarios”.

¿Cómo quedó la placa de nominados?

Tras una disputada nominación doble, los resultados de la casa y la votación del público determinaron que: Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron nominadas por los líderes, Manuela Gómez y Campanita fueron nominados por la casa, Alexa Torres y Yuli Ruíz también por la casa, Juan Palau y Jay Torres por el público y Juanse Laverde con Lorena Altamirano por la más reciente eliminada del juego.

Por su parte, Mariana Zapata, Tebi Bernal, Nicolás Arrieta, Maiker Smith, Eidevin López, Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Beba de la Cruz y Valentino Lázaro lograron evadir entrar a la placa en riesgo de eliminación.