CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: jueves 5 de febrero de 2026

Este jueves 5 de febrero, las conversaciones claras, los acuerdos concretos y la organización marcarán la diferencia tanto en trabajo como en relaciones.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
07:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En lo emocional, conviene bajar reacciones impulsivas y subir la escucha. Muchos signos sentirán ganas de cambiar rutinas, ordenar pendientes y retomar planes que estaban en pausa. Buen momento para estudiar, negociar, planear movimientos financieros y fortalecer vínculos desde lo simple.

Johanna Fadul rompe el silencio por primera vez y habla de su expulsión: “Fue muy corto”
RELACIONADO

Johanna Fadul rompe el silencio por primera vez y habla de su expulsión: “Fue muy corto”

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Día para moverte rápido pero decidir despacio. Tendrás impulso para arrancar proyectos o conversaciones pendientes, pero conviene escuchar antes de reaccionar. En lo laboral, una idea espontánea puede volverse plan serio. En lo afectivo, baja el tono: menos choque, más complicidad.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que buscas hoy se construye con pequeños ajustes. Buen momento para ordenar finanzas o cerrar pendientes domésticos. Una charla sincera mejora un vínculo. Tu energía sube en la tarde: aprovéchala para algo creativo o culinario.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu fuerte hoy es la palabra. Reuniones, mensajes y negociaciones fluyen si eres claro. En lo personal, alguien te busca para consejo: escucha, pero no cargues problemas ajenos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sensibilidad alta, pero útil. Notarás detalles que otros pasan por alto. Ideal para revisar contratos, tareas finas o temas familiares. No te encierres: una salida corta o cambio de rutina te recarga emocionalmente.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Protagonismo moderado pero efectivo. No necesitas hacer ruido para destacar: tu constancia hablará por ti. Buen día para mostrar resultados, no solo intenciones. En el amor, gesto simple vale más que discurso grande.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Modo optimización activado. Perfecto para depurar procesos, estudiar o reorganizar agenda. Ojo con la autoexigencia ya que deja margen de error. En salud, retomar hábitos básicos hará la diferencia inmediata.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Balance entre deseo y deber. Tendrás que elegir prioridades sin quedar bien con todo el mundo y está bien. Buen día para acuerdos justos y ajustes de pareja o sociedad. Estética y diseño favorecidos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Intensidad enfocada es igual a avance real. Si concentras energía en un solo objetivo, verás resultados. Evita discusiones por control. En lo emocional, hablar claro evita malentendidos largos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Necesidad de expansión: aprender, moverte o explorar algo nuevo. Excelente para cursos cortos, lecturas útiles o planificación de viaje. En relaciones, humor y sinceridad abren puertas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Día estratégico. Piensa a mediano plazo antes de decidir. Tema económico o profesional requiere cálculo, no impulso. Reconocimiento discreto pero valioso. En casa, el orden también es tranquilidad mental.

La Liendra sorprendió con decisión relacionada a sus documentales: hay múltiples reacciones
RELACIONADO

La Liendra sorprendió con decisión relacionada a sus documentales: hay múltiples reacciones

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vibración social activa. Contactos, redes y trabajo en equipo traen oportunidades. Escucha ideas raras ya que ahí hay innovación. En lo afectivo, muestra interés real, no solo teoría.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Intuición afinada. Confía en tu primera lectura de personas y situaciones. Ideal para arte, escritura o soluciones creativas. Cuida límites emocionales: ayudar no es absorber.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Johanna Fadul rompe el silencio por primera vez y habla de su expulsión: “Fue muy corto”

Redes sociales

La Liendra sorprendió con decisión relacionada a sus documentales: hay múltiples reacciones

Super Bowl

Posibles artistas invitados de Bad Bunny para el Super Bowl de este domingo

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

VIDEO fue evidencia clave de cómo tres menores asesinaron de 17 puñaladas a un polizón en la vía a Quetame

Los tres menores de 15 y 16 años fueron imputados por el homicidio y hurto de polizón que se movilizaba en un tractocamión en Cundinamarca.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Ya hay combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de febrero. Descubra el resultado exacto aquí.

Francia

Incautan 4.2 toneladas de cocaína en la Polinesia francesa que provenía de Centroamérica

Atlético Nacional

Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho

Invima

Reconocido producto que ayudaría a combatir la alopecia está en la lupa de las autoridades: ¿de cuál se trata?