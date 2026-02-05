VIDEO | Frank Fabra apareció cantando temas de Atlético Nacional antes de negociar con Medellín

El mercado de pases en Independiente Medellín vive momentos de tensión. Lo que parecía ser el regreso triunfal de Frank Fabra al Deportivo Independiente Medellín ha quedado en entredicho tras la viralización de un video que incendió las redes sociales.

En las imágenes virales, se pudo ver a Frank Fabra, lateral izquierdo entonando con entusiasmo cánticos alusivos a Atlético Nacional, el rival de patio del "Poderoso".

La controversia estalló justo cuando las negociaciones entre el exjugador de Boca Juniors y el "Equipo del Pueblo" se encontraban en su etapa final.

Según fuentes cercanas a la institución, Fabra tendría un acuerdo de palabra para firmar por seis meses; sin embargo, este desplante hacia la identidad del DIM ha provocado que la hinchada se vuelque masivamente a las plataformas digitales para exigir a la directiva que detenga la contratación.

Video de Frank Fabra y el cántico "verdolaga" en Medellín

El video, compartido miles de veces en redes sociales muestra a Frank Fabra en una calle de la capital antioqueña en donde también se pudo ver a Cristian ‘Chicho’ Arango, reciente refuerzo de Atlético Nacional.

En el clip, se escucha al defensor cantar a todo pulmón el tradicional “Olé, olé, mi Nacional”, un himno de la tribuna verdolaga que ha sido interpretado por los seguidores rojos como una agresión directa.

RELACIONADO Multas y sanciones que podría enfrentar Sencia por el mal estado de la grama del estadio El Campín

Aunque versiones extraoficiales indicaron que el video habría sido grabado en diciembre de 2025, su difusión en este momento crítico con Fabra a un paso de vestir la camiseta del DIM ha sido calificada por los aficionados como una "falta de respeto".

La molestia se intensificó aún más debido a que Fabra ya tuvo un paso por el club en 2015, y los hinchas esperaban un compromiso absoluto con los colores de la institución que le sirvió de vitrina para su exitoso salto al fútbol internacional.

Hinchada del DIM pide no contratar a Fabra

La reacción de la fanaticada no se ha hecho esperar. Bajo etiquetas de rechazo, sectores de la barra organizada y abonados del club han solicitado formalmente que no se oficialice el vínculo laboral.

Los seguidores argumentan que el comportamiento del jugador no es acorde a la ética profesional requerida para representar al "Poderoso de la Montaña", especialmente en un contexto de alta rivalidad regional.

RELACIONADO Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho

Hasta el momento, ni el jugador ni el departamento de comunicaciones del Independiente Medellín se han pronunciado sobre el estado de las negociaciones o la veracidad del video.

El futuro de Fabra, que parecía estar teñido de rojo, hoy es una incógnita en medio de una de las polémicas más mediáticas del inicio de temporada.