Policía que se unió a cantante callejero en Pereira emprende camino como artista

El subintendente Jefferson Montaño se hizo viral en los últimos días por un video en el que se bajó de su motocicleta durante un patrullaje y terminó cantando junto a un artista callejero en el centro de Pereira.

La escena llamó la atención porque el músico inicialmente pensó que el policía se acercaba para pedirle que abandonara el lugar, pero terminó tomando el micrófono e interpretando una canción de salsa con todo el sabor del asunto, asegurando que todos en la ciudad se levantarán tras terremoto.

Ahora, volvió a aparecer en escena, esta vez en el Mirador de Tokio, en la comuna Villa Santana de la capital risaraldense, donde participó en una presentación musical como parte de una actividad orientada a promover la cultura, el turismo comunitario y la identidad del territorio.

Allí se dejó ver vistiendo nuevamente su uniforme de la Policía Nacional e interpretando las canciones de salsa que lo hicieron conocido en Colombia. En sus redes sociales compartió el momento de lo que podría ser su primera presentación musical como artista.

¿Quién es Jefferson Montaño, el policía que se hizo viral cantando en Pereira?

Jefferson Montaño Valencia es subintendente de la Policía Nacional y actualmente está vinculado a la Policía de Pereira. Es oriundo de La Tebaida, Quindío y tras el video viral, aprovechó para manifestar su pasión por la música.

Tanto el uniformado como el artista callejero que pasó el susto, fueron invitados a participar en el Festival 'Volveremos', donde varios artistas estarán buscando fondos para ayudar con la reconstrucción de Pereira tras el sismo.

La repercusión también llegó a la Dirección General de la Policía Nacional. El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña felicitó públicamente al uniformado y anunció un reconocimiento especial por su actuación.

El uniformado ha manifestado públicamente su interés en continuar desarrollando su faceta como cantante y ha expresado que sería un honor poder compartir escenario con la Orquesta Internacional de la Policía Nacional.